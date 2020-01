Un juez ordena en Montero el desalojo de loteadores y delincuentes castigan impunes a la Policía, que hace cumplir el fallo judicial. Posesionan de nuevo en la tierra a los asaltantes. Se agrupan para ser más fuertes que la justicia y lo son. En San Julián, cuatro matones, sin ninguna prueba, sin que nadie los haya posesionado como jueces, deciden que un vecino robó una moto y enardecidos por su propio odio imponen la pena de tortura y muerte. Simplemente dan rienda suelta a la ira contagiosa. Cometen un crimen limpio y puro y se ufanan de hacerlo. Lo muestran al mundo.

En Camiri un grupo de ciudadanos decide sobre la autoridad municipal. Exigen a gritos que salga, que lo destronen, que se vaya. Un alcalde se elige y se ‘deselige’ por voto de todo un pueblo, lo mismo que un presidente del Estado o un gobernador. Muchos vecinos pueden estar en desacuerdo. Pudieran ser todos. Pero hay formas civilizadas de actuar. Somos millones los que estuvimos en desacuerdo con muchos de nuestros presidentes. Cientos de miles no soportábamos a alguno de nuestros alcaldes pero, por respeto a los votos y a la mayoría, nos tragamos nuestro descontento. En Camiri no. Cuatro, o cuatro mil golpistas, con complejo de corte electoral o de Dios, deciden ellos infalibles el pecado y el castigo. Ni más ni menos de lo que hicieron en este pueblo los miles de militares que tomaron al asalto el sillón presidencial, porque además del atrevimiento camireño tenían los cañones y las metralletas. Son golpes de Estado. Son delitos.

Pudiera ser dudoso el derecho propietario de las tierras de Montero. Pudiera ser ladrón el muerto en San Julián. Pudiera ser desastroso el alcalde de Camiri. ¿Y qué? No importa la razón del malestar. Lo grave, lo inaceptable, es la manera delincuencial de actuar contra el delito. No se mata ni al ladrón ni a nadie. No se toma nada al asalto ni se golpea al encargado de la justicia. No se destrona una autoridad ni a tiros, ni a palos ni a insultos. Hay maneras legales e inteligentes de hacerlo. Si actuamos así es porque aún no somos una sociedad capaz de convivir y de construir convivencia. En Bolivia debiéramos haber sido los primeros en dictar leyes que hagan impensables los golpes de Estado. Debiéramos ser los primeros en educar a nuestros jóvenes con urgencia para conformar una sociedad respetuosa. Pero en este desbarajuste, no tenemos ni leyes ni jueces, ni autoridades que diseñen el futuro.