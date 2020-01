Mesa pide un Defensor de la estatura moral de Albó

El expresidente de Bolivia y aún vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, pidió la elección de un nuevo Defensor del Pueblo que esté a la altura moral de Xavier Albó, sacerdote jesuita que recibió el Cóndor de los Andes y que criticó la búsqueda de reelección de Evo Morales.



Como acostumbra, el historiador y periodista usó su cuenta en Twitter parta escribir los siguiente: "El nuevo defensor o defensora del pueblo debiera ser una persona de la estatura moral de Xavier Albo". El mensaje obtuvo gran respaldo en poco tiempo.



Albó pidió la renuncia del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, habló de David Choquehuanca como un buen candidato a la presidencia para el MAS y visitó a Leopoldo Fernández, actitudes que hicieron que cobre protagonismo en los últimos días.



Actualmente la Asamblea Legislativa inició el proceso de inscripción de postulaciones para elegir al sucesor de Rolando Villena en la Defensoría, mismo que se extiende hasta el 18 de abril y que no exige un título profesional o no tener militancia política, entre los requisitos.



En un discurso en Palacio de Gobierno, Albó sugirió incorporar a las tres premisas indígenas (Ama sua, Ama llulla y Ama quella) el Ama llunk´u (no ser adulón) y el Ama ch’iñallaychu (no callar). Defendió además su derecho a ser "libre pensante".



El nuevo defensor o defensora del pueblo debiera ser una persona de la estatura moral de Xavier Albo— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 11 de abril de 2016