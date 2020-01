Hallan dinamita y sangre en el lugar donde fue asesinado Rodolfo Illanes

Las últimas horas de vida de Rodolfo Illanes fueron un calvario, así lo relataron a EL DEBER comunarios que viven en Panduro y siguieron de cerca los enfrentamientos entre la Policía y los mineros cooperativistas en ese trecho de la carretera que une a La Paz y Oruro.



Felix Maizo, indígena que nació en el sector, contó que salió a pastar a su ganado al cerro colindante en el que sucedió el hecho tráfico. "Un sonido como de guerra hemos escuchado, había humo y nos hemos enterado que habían matado al viceministro. Es una pena que entre nosotros nos matemos, parece que no tienen sangre en la cara".



Conoce más: Detonaron vehículo y pobladores salvaron a ayudante



Durante su recorrido quedó sorprendido por los balines de goma que quedaron esparcidos en el sector y relató que a las 18.30 vio desde el cerro como se bajaba los cuerpos de Illanes, su ayudante de seguridad y de un tercer afiliado fallecido, aunque eso no se confirmó.



"Llevaron el cuerpo hasta el camino, mi casa es justo ahí, eso era en la noche, todo estaba oscuro. Los mineros estaban al frente, los jefes policiales se replegaron lejos (...) El cuerpo lo han hecho llegar aquí (señala un costado de la carretera), lo cargaron en una frazada. Allá (apunta al cerro Jach"a Pucara) lo han matado, en esa planicie" cuenta Policarpio Mamani.



Lea también: Viceministro Illanes fue secuestrado y asesinado



En conversación con EL DEBER, Daniel Ayala, uno de los fiscales que indaga la muerte de la autoridad, informó que se encontraron al menos 300 objetos explosivos, incluso algunos enterrados. "Vamos a pedir fotos, videos que comunarios han captado con sus celulares. Illanes fue recogido en plena carretera, lo bajaron descalzo, rodó porque fue empujado y fue brutalmente golpeado, en esas circunstancias se habría producido el deceso", remarcó.



Uno de los primeros policías que llegó al sector, de apellido Mayta (no quiso dar su nombre) mostró cómo encontró papel higiénico lleno de manchas de sangre, una media blanca y el retazo de una chamarra en el sector, cercano a una torre eléctrica de alta tensión.



Puedes ver: 11 momentos clave de la muerte de Rodolfo Illanes



Francisco Álvarez, secretario comunal de Panduro relató como se movilizaron ante el riesgo de muerte del viceministro Illanes, hablaron con la Policía para que no avancen y también con los mineros cooperativistas, pero no se pudo evitar el enfrentamiento.



"Lo han agarrado, nosotros estábamos esperando abajo, una turba subió con rabia a atizar el auto, hemos alertado, hemos tocado la campana. Estábamos con nuestro poncho como autoridades y hemos visto que lo han puesto ahí al viceministro, primero bajaron al policía, decían que no estaba respirando, pero lo hemos socorrido", explicó.



Averigua más: Evo declara luto de 3 días y "héroe" a Rodolfo Illanes



De acuerdo a lo que constató EL DEBER, en el sitio en el que se encontraba Illanes había dos botellas plásticas de refresco y restos de galletas, a los pies de una enorme torre de metal, casi a la mitad del cerro Jach"a Pucara. El viceministro fue golpeado, empujado, rodó y lo arrastraron por casi 500 metros, hasta un espacio casi sin vegetación, donde presuntamente fue asesinado. En el lugar los comunarios de la zona armaron un círculo con piedras para evitar que la gente se acerque.