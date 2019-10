Unión Europea iniciará a fin de año proceso para eliminar visa a bolivianos

El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Timothy Torlot, informó que ese bloque iniciará a fin de año el proceso para abolir la exigencia de visas a los ciudadanos bolivianos.



"El proceso va a empezar a finales de este año porque no solo afecta a Bolivia, tenemos varias peticiones de abolir la necesidad de visas para turistas, para trabajar, estudiar y quedarse mucho tiempo en la Unión Europea", dijo el diplomático.



Torlot explicó que hace un mes Bolivia solicitó formalmente abolir la necesidad de visas.



El diplomático aclaró que "la petición (de Bolivia) fue admitida" y que la negociación "tardará mucho tiempo", porque no es el único país que hizo ese pedido, sino también hay otros de Latinoamérica.



Actualmente, existen 42 países en los que sus ciudadanos no necesitan visado para viajar a Europa, entre ellos, destacan Argentina, México, Brasil, Chile, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Venezuela y Estados Unidos.