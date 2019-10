Asamblea rechaza circular del TSE que inhabilita a legisladores

Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron este sábado dos Declaraciones Camarales rechazando la circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que limita las candidaturas de legisladores nacionales a los cargos electivos en las elecciones subnacionales, a excepción de las Gobernaciones.



El vicepresidente del Estado y presidente nato de Asamblea, Álvaro García Linera informó que se convocará a los miembros del Órgano Electoral ante una comisión del legislativo que trabajará durante el receso parlamentario para que expliquen cómo se tomó esta determinación.



"Que intercambien criterios y si es que las posiciones siguen así, el siguiente paso que tiene cualquier diputado, senador, es apelar ante el Tribunal Constitucional. Son los procedimientos legales que establece tanto la Constitución como el propio funcionamiento electoral y del Órgano Legislativo", manifestó García Linera.



Críticas de ambos lados



La circular emita por el Tribunal Electoral causó rechazó en el oficialismo y en la oposición.



Isaac Ávalos, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz, manifestó que el TSE no está interpretando de manera adecuada la Constitución.



"De alguna manera meten la pata el Tribunal porque la Constitución dice que después de dos gestiones, no dice de una primera. Yo creo que es una discriminación. Creo que el Tribunal debe revisar bien la Constitución, para mí no tiene validez", dijo Ávalos.



Por otro lado, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz y miembro del Movimiento Demócrata, Vladimir Peña dijo que esta acción es un "abuso" y un "atropello" del Tribunal hacia los asambleístas y sus derechos políticos, además anunció que este lunes se pedirá formalmente al Órgano Electoral revierta esta medida.



El viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una circular a las organizaciones políticas donde instruye que no podrán ser candidatos a subgobernadores, corregidores, alcaldes y concejales quienes fueron diputados o senadores durante la gestión de 2010-2015 bajo el argumento que no cumplirían el tiempo de residencia dispuesto en la Constitución Política del Estado.