El huracán Newton deja 2 muertos en México

El fuerte oleaje provocado por el paso del huracán Newton provocó el naufragio de un barco camaronero en el límite del océano Pacífico con el mar de Cortés en México, dejando como saldo dos muertos y tres desaparecidos, informaron las autoridades de socorro.



Los dos cuerpos fueron hallados en la playa Las Barrancas, cerca de La Ribera y Cabo Pulmo, informó este miércoles el Director Municipal de Protección Civil en Los Cabos, Marco Antonio Vázquez, quien confirmó que otros tres miembros de la tripulación siguen desaparecidos.



"No atendieron a las indicaciones de seguridad, que estuvimos emitiendo constantemente", expresó el funcionario. Desde la tarde del lunes las autoridades locales y federales habían anunciado el cierre a la navegación de embarcaciones ligeras de todos los puertos en las zonas afectadas por Newton, debido al fuerte oleaje y los vientos.



Los cuerpos fueron trasladados por las autoridades hasta Punta Arena y aún se desconoce la identidad de los fallecidos, aunque se sabe que la embarcación se llamaba Mariano Pérez.



También se dio a conocer un segundo naufragio, correspondiente a un velero que se encontraba en tránsito, en este caso los dos tripulantes pudieron ser rescatados por las autoridades.



Hasta el momento no se ha determinado si la que Capitanía de Puerto en Los Cabos no informó sobre estas embarcaciones en tránsito o si desconocía de las mismas.