Trump expulsa a bebé que lloraba en un acto político

El candidato republicano a la Casa Blanca, el multimillonario Donald Trump, protagonizó este miércoles una nueva polémica al expulsar de uno de sus actos de campaña a un bebé que lloraba y a su madre, que lidiaba con el llanto.



En un primer momento, Trump se dirigió a la madre en tono afable: "No te preocupes por el bebé. Amo a los bebés. Escucho a un bebé llorar y me gusta. Qué bebé. Qué hermoso bebé. No te preocupes, no te preocupes".



El magnate neoyorquino siguió con su mitin en Ashburn (Virginia) pero el llanto del pequeño no cesó y en menos de dos minutos cambió de opinión.



"En realidad solo estaba bromeando, puedes llevarte a este bebé de aquí", dijo, desafiante, entre algunas risas y tímidos aplausos.



Acto seguido se justificó ante la audiencia haciendo mofa de la mamá: "Me parece que en realidad ella se ha creído que a mi me gusta que haya un bebé llorando mientras hablo. Eso está bien. La gente no entiende. Está bien".



El de Ashburn fue un acto algo accidentado ya que, a parte del bebé, dos grupos de manifestantes fueron expulsados de la sala.



Al candidato republicano se le acumulan los problemas desde que se enfrentó con los padres de un soldado estadounidense musulmán muerto en Iraq, una actitud que le ha supuesto críticas desde sus propias filas.



Obama es un “incompetente”



Por otra parte, el magnate comentó que el presidente Barack Obama es "francamente incompetente" y que por su culpa otros países "humillan" a EE.UU., como Irán. Durante una reunión en Daytona Beach, al norte de Miami.



El magnate, comentó sobre una información del Wall Street Journal según la cual EE.UU. envió a Irán en secreto 400 millones de dólares en efectivo.



Ese dinero habría sido enviado en enero en coincidencia con la liberación de cuatro estadounidenses detenidos en ese país, afirmó hoy en exclusiva el Wall Street Journal (WSJ).



"Parecemos un país del tercer mundo", dijo Trump, quien señaló que EE.UU. está siendo "humillado" por muchos países y de muy distintas maneras.



El republicano tildó de "débil" la política exterior del presidente Obama y de su exsecretaria de Estado Hillary Clinton, candidata demócrata a la Casa Blanca, especialmente en países como Irán, Cuba y China.



Por otro lado, Trump cuestionó la "narrativa" de los medios, a los que calificó de "deshonestos" al insinuar que no daban el despliegue debido de temas como el de Irán.



Trump aseguró hoy que su campaña está "más unida que nunca" y que los están haciendo de una forma "increíble", liderando las encuestas en estados como Florida y Ohio.