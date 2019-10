Un piloto del avión siniestrado salió de la cabina y no pudo volver

Uno de los pilotos del avión que se estrelló el martes en Francia salió de la cabina y no pudo volver a entrar, según una grabación de audio divulgada por The New York Times, mientras los equipos de rescate reanudan este jueves la búsqueda y recuperación de los 150 fallecidos en el accidente.



Una fuente militar que participa en la investigación de la tragedia, no identificada por el diario, dijo que según las grabaciones de audio conocidas uno de los pilotos del avión de Germanwings que había salido de la cabina llamó a la puerta para reingresar pero "nunca hubo una respuesta".



"Se puede escuchar que está intentando echar abajo la puerta", dijo el investigador sobre los momentos previos a que el avión, que había despegado de Barcelona, se estrellara en los Alpes franceses, indica el Times en la nota, fechada en París.



Esas informaciones no han sido confirmadas por la Oficina de Investigaciones y Análisis (BEA) de Francia, responsable de las pesquisas para aclarar la causa que llevó al avión a estrellarse contra la ladera de una montaña alpina.



El BEA anunció ayer que el archivo de audio recuperado de una de las cajas negras del avión es "utilizable" y que contiene las conversaciones y ruidos en la cabina en los últimos minutos del vuelo.



La puerta se abre desde fuera



La puerta de acceso a la cabina de pilotos de un avión siempre puede abrirse desde fuera, incluso cuando no hay nadie en su interior, salvo que desde dentro se bloquee su apertura, explicó hoy a Efe el secretario del sindicato español de pilotos Sepla, perito e investigador de accidentes, Alvaro Gammicchia.



La causa más habitual por la que un piloto puede abandonar la cabina es por necesidades fisiológicas, aunque también puede ausentarse para comprobar cuestiones mecánicas, como las alas o el estado de los motores, aseguró.



Copiloto tenía 630 horas de vuelo



El copiloto del avión de la compañía alemana Germanwings que se estrelló el martes en los Alpes franceses había sido contratado "en septiembre de 2013" y tenía 630 horas de vuelo de experiencia, indicó el jueves Lufthansa.



Según una fuente cercana a la investigación, en el momento del accidente había un solo piloto en la cabina y el otro estaba bloqueado en el exterior, información no confirmada por Lufthansa, casa matriz de Germanwings.



Por su parte, el piloto del Airbus A320 que transportaba a 150 personas, todas ellas fallecidas, tenía 10 años de experiencia y más de 6.000 horas de vuelo, indicó el martes Germanwings.