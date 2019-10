Evo considera que Bolivia cerrará el año con déficit

El presidente Evo Morales adelantó que Bolivia puede cerrar este año con un déficit fiscal porque el Gobierno realizó gastos económicos que no estaban previstos. Las declaraciones fueron realizadas este viernes dentro del informe económico presentado en la evaluación de la gestión del 2014, en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno.



“Calculo que podemos tener déficit fiscal porque se nos han presentado problemas de emergencias en inundaciones en Beni, la organización del G-77 + China, para consolidar la nacionalización de los hidrocarburos hemos pagado como 300 millones de dólares a una empresa. Estos temas nos obligaron a gastar recursos que no estaban previstos”, afirmó Morales.



El mandatario no precisó cuál sería el porcentaje del déficit fiscal que puede enfrentar el país, tampoco mencionó sus proyecciones para 2015; sin embargo, desde la Cámara Nacional de Industria y Comercio (Cainco), proyectaron que en 2015 Bolivia tendrá un déficit del 2%, debido a la caída de precio del petróleo.



Renta petrolera



Por otra parte, el jefe de Estado reconoció los resultados obtenidos por la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con respecto a la venta de gas natural. “Este año la renta petrolera será de 5.550 millones de dólares por concepto de la venta de hidrocarburos”, señaló.



Impuestos



Morales aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación por el tema de la recaudación tributaria, en especial del sector que involucra al Régimen Simplificado. Respecto a este punto, el mandatario pidió al ministro de Economía que escuche a los sectores y busquen una solución que beneficie a los pequeños sin afectar al país.



“Algunos sector de los comerciantes dicen que los grandes importadores se benefician con el Régimen Simplificado y Bolivia pierde, a mí me sorprende esta clase de información, por eso he pedido al ministro de Economía que escuche cuál sería la forma de cómo resolver para que Bolivia no pierda”, acotó.