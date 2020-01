Las cementeras invierten más de $us 800 millones en el país

La industria cementera mueve el tablero de sus inversiones en seis regiones (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija) con $us 880 millones para apuntalar el aumento de la producción nacional de 2,6 millones a 3,4 millones de toneladas.



El vertiginoso crecimiento del sector de la construcción impacta en la expansión de las factorías Itacamba, Fancesa, Soboce y Coboce. Una muestra es que en Santa Cruz mañana abre sus puertas Itacamba, la mayor cementera regional con una inversión de $us 260 millones. Está ubicada en la localidad de Yacuses (Puerto Suárez).



La nueva fábrica tiene una capacidad de producción de 1,2 millones de toneladas al año, es decir, 65.000 bolsas de 50 kilos por día. Con ello se prevé garantizar el abastecimiento del mercado cruceño, Beni y parte de Tarija, según el gerente general de la firma, Alexander Capela.



La infraestructura tiene la capacidad para realizar el proceso completo de fabricación, desde la obtención del clínker, la producción de cemento, el envasado y la distribución de este insumo. En ese sentido, Itacamba Cemento S.A. ha puesto en marcha toda una logística para transportar el producto hasta el lugar de la construcción o comercialización, en sus tres presentaciones: cisternas, bolsas big bag de 2 toneladas y las tradicionales bolsas de 50 kilogramos.



Para el traslado, además de disponer del transporte a través de carretera, se ha firmado un acuerdo de largo plazo con Ferroviaria Oriental (FO) para el transporte a través de vagones; con este fin, se ha establecido un moderno centro de distribución en Guaracachi para llegar al mercado.



Según el ejecutivo brasileño, se han destinado $us 220 millones en la construcción de la planta y $us 40 millones adicionales se desembolsaron para la generación de electricidad y el proyecto logístico. En la infraestructura trabajaron hasta 1.650 personas.

Soboce apuesta fuerte

El gerente general de Soboce, José Luis Orbegoso, reveló que en el segundo semestre de 2017 iniciarán operaciones de sus nuevos sistemas de la planta de Viacha en el departamento de La Paz. El proyecto, denominado Illimani – LP12, encara la duodécima ampliación del centro productivo más importante de la empresa. Contempla la instalación de nuevos sistemas de molienda, almacenamiento de cemento, ensacado rotativo, paletizado y despacho.

El equipo más importante que se instala es el molino modelo OK 36-4, parte del sistema vertical de molienda que ha sido fabricado por la empresa danesa FLSmidth. Este será el primer molino vertical de cemento instalado en Bolivia.

La inversión para el proyecto Illimani supera los $us 79 millones. El incremento de la capacidad productiva de la planta de cemento Viacha será del 136%, alcanzando los 2.000.000 de toneladas por año, según el ejecutivo.

La capacidad de producción de Soboce S.A. es de 1,6 millones de toneladas al año. Con el plan estratégico de modernización de operaciones y ampliación de capacidad productiva proyecta ampliar la capacidad a 2,9 millones de toneladas al año.

Orbegoso aseguró que la inversión que se ejecutará hasta 2019 llegará a los $us 270 millones. Tendrán dos polos de producción: el de occidente, liderado por la planta en Viacha, y el de oriente, con la planificada planta de Yacuses.

“Con el complemento de cemento Emisa en Oruro y cemento El Puente en Tarija, estaremos presentes de norte a sur del país”, dijo el ejecutivo.

Coboce alista la segunda fase

Coboce Cemento tuvo a la fecha tres ampliaciones de su planta, la última con una inversión de $us 110 millones y la implementación de tecnología de punta de Polysius de Alemania, que le permite alcanzar una capacidad de producción de 70.000 bolsas por día en sus presentaciones IP-30 e IP-40.

Este año iniciarán los trabajos para la segunda fase de ampliación, que permitirá aumentar la capacidad de producción hasta alcanzar las 110.000 bolsas por día, que empezará por la instalación de una molienda nueva en la planta Irpa Irpa de Cochabamba, con una inversión de $us 16 millones.

En septiembre de 2016 se puso en servicio una nueva embolsadora automática, dando un salto cuantitativo en la atención al cliente, pues duplica la entrega de bolsas de cemento de 1.600 a 3.200 por hora, con sistemas independientes de carguío y a cisternas de cemento y a granel.

Fancesa invierte $us 240 MM

La fábrica Fancesa de Sucre instala una nueva línea de producción que permitirá aumentar 2.100 t de clínker, con una inversión de $us 215 millones en Sucre. También perfila instalar un molino modular y una embolsadora de cemento en Santa Cruz por un monto de $us 22 millones