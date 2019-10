Star Trek Beyond sube a la cima de la taquilla

Star Treck: más allá, la decimotercera entrega de la saga, que cumple 50 años, logró en su estreno encabezar la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según datos provisionales de Exhibitor Relations.



La producción de Justin Lin se embolsó 59,6 millones de dólares entre el viernes y el domingo, uno de los mejores resultados para un estreno en lo que va de verano boreal.



La vida secreta de tus mascotas, que narra las aventuras que vive un grupo de animales cuando sus dueños se van de casa, bajó a la segunda posición, recaudando 29,3 millones en su tercera semana en las grandes pantallas, sumando un total de 260,7 millones.



La británica Cuando las luces se apagan, se quedó en el tercer puesto en su estreno en las salas norteamericanas, con 21,6 millones de dólares ingresados.



Comparte el bronce con los Cazafantasmas, que está teniendo un éxito mitigado en comparación con su primera entrega, hace 30 años. Con los 21,6 millones de dólares de este fin de semanas alcanza un total de 86,9 millones en dos semanas.



La cinta de animación La era de hielo: choque de mundos, de Mike Thurmeier y Galen Chu, se situó en quinto puesto en su estreno, con una recaudación de 21 millones de dólares.



Estos son los otros títulos que completan el Top 10:

6. Buscando a Dory, 7,2 millones de dólares en el fin de semana (460,1 millones en total)

7. Tarzán, 6,4 millones (115,8 millones)

8. Fuera de control, 4,4 millones (40,3 millones)

9. Hillary"s America: the secrets of the democratic party, 3,7 millones (74,8 millones)

10. Infiltrator, 3,2 millones (12,2 millones).