Polémica en Bélgica por frase racista de diputado

Un diputado liberal belga se vio obligado a pedir disculpas públicas este viernes por haberle dicho a una parlamentaria socialista "Vuelve a Marruecos", una frase que generó una viva polémica en el reino.



"Lo siento mucho por haber utilizado las palabras hirientes del vuelve a Marruecos", dijo el diputado flamenco Luc Van Biessen, en una rueda de prensa con la parlamentaria atacada, la también flamenca Meryame Kitir.



"Yo no soy racista y el racismo no tiene un lugar" en el parlamento, agregó.



Kitir, nacida en Bélgica de padres marroquíes hace 36 años, agradeció las disculpas de Van Biessen, ya que muestran que "el racismo no es aceptable, ni en el parlamento, ni en ningún otro sitio".



"La frase que enciende la Cámara", titulaba el diario Le Soir, evocando un "minuto infernal" durante el debate parlamentario de la víspera.



El incidente se produjo cuando Kitir, exsindicalista y trabajadora de la fábrica Ford de Genk (cerrada en 2014), acababa de preguntar al primer ministro Charles Michel sobre su política respecto a los 2.000 trabajadores de Caterpillar amenazados con perder sus empleos.