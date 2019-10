El Gobierno oferta departamentos en 45.000 dólares

La Agencia Estatal de Vivienda (AEV) está construyendo el condominio Wiphala que consta de 366 departamentos que se cotizan en $us 45.000 (cada uno), ubicado en la zona Mercedario de la ciudad de El Alto.



Alfonso Parrado, director de la AEV, explicó que unas 1.870 familias se postularon para obtener un departamento en el mencionado condominio. La convocatoria salió hace un mes y los requisitos para ser acreedor de un departamento son que la familia no tenga una vivienda, que no haya recibido algún beneficio anterior del Estado, que la familia tenga hijos y que viva en El Alto.



El complejo habitacional consta de siete bloques cada uno de 12 pisos, cada planta tiene cuatro departamentos de tres dormitorios, con baño, cocina, lavandería y el servicio de ascensores.



Parrado reveló que la Agencia Estatal de Vivienda está construyendo un promedio de 11.000 casas al año y que el objetivo para 2016 es llegar a las 25.000 unidades. Además, construyen dos urbanizaciones en?Warnes y Montero