Oliva busca apoyo para enfrentar la crisis

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, intenta concretar un acercamiento con los diferentes niveles de gobierno en procura de lograr apoyo financiero para superar la actual crisis originada por la reducción de los ingresos de renta petrolera de la Gobernación.



El secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, confirmó a EL DEBER que si bien no hay plazos, se realizan gestiones permanentes y esperan concretar el acercamiento con el presidente Morales.



“Estamos con gestiones permanentes y queremos avanzar para que se concrete el acercamiento, esperemos que la asistencia de Oliva al Consejo Nacional de Autonomías haya servido para mostrar esa voluntad de dialogar, coordinar y construir. Podemos pensar diferente, pero debemos pensar juntos y Bolivia necesita que todos estemos juntos en este momento de crisis. Es muy necesario más allá de las diferencias ideológicas que unamos porque no pueden los egoísmos y las miserias de los políticos castigar al pueblo que necesita de que sus líderes estén unidos”, exclamó Peralta tras concluir un acto protocolar en el mercado campesino donde el gobernador Oliva promulgó la Ley del Fondo de Promoción Económica Departamental de Tarija (Fopedt).



Su dependencia de una economía rentista ha provocado una fuerte recesión en el departamento, con una caída en las inversiones, cierre de empresas, desempleo, disminución de ventas y otras variables.



Por su parte, el excandidato a gobernador del MAS y exrector, Carlos Cabrera, dijo que a Oliva le conviene tener ese acercamiento con el presidente Evo Morales y así obtener el apoyo que requiere la Gobernación para superar la actual crisis financiera en que está sumida.



Cabrera reafirmó que los líderes políticos deben trabajar pensando en el bienestar de la población y que la confrontación no conduce a nada.