Conoce un poco de estas madres a 'todo terreno'

Son madres a "todo terreno", que no temen enfrentarse a los cambios y las pruebas que les ha dado la vida ya que su fortaleza radica en el amor a sus hijos, a quiénes definen como las "personitas" más importantes en sus vidas. El viernes de esta semana se celebra en todo el país el Día de la Madre y nosotros te contamos algunas historias de estas mujeres ejemplares.



Patricia Villca

?Llegó hace dos años a Santa Cruz desde La Paz para acompañar a su padre quien estaba enfermo. Se vino dejando a su pequeño Misael (4) con la promesa de que iba a trabajar muy duro para "ganarse unos pesitos" y así retornar a su hogar y posibilitar una mejor vida para ella y su pequeño.



Primero, vendió refrescos en la calle, una actividad que hacía por primera vez. Luego, a invitación de un familiar, probó con una gomería. "No sabía cómo me iba a ir, pero igual lo intenté", dijo Patricia que no esconde su orgullo por haber iniciado un negocio propio y el cuál, asegura, le está dando estabilidad económica.



Pero, ¿cómo logra esta mujer de 1,60 centímetros de estatura y contextura delgada cambiar y parchar llantas de vehículos? "Aunque no lo crea no se necesito mucha fuerza, es solo con "mañita" para cumplir con el trabajo", confiesa.



Te invitamos a que veas el siguiente video para conocer más a Patricia.,

Aracely Osinaga



Para ella los fines de semana son algo especial. Minutos antes de trabajar, se pone las chuteras y enfunda dos tarjetas, una amarilla y otro roja, además de colgarse un pito en el pecho. Sí, Aracely es árbitro de fútbol y desde hace meses comenzó a dirigir en la Liga femenina de este deporte en Santa Cruz.



Su esposo Silver Muñoz, que también es árbitro, fue quien la apoyó en esta iniciativa la cual comparten de forma diaria ya que "en la casa de lo que más se habla es de fútbol", como ella lo admite.



En este oficio, que comúnmente es interpretado por hombres, Aracely aparece como alguien que se gana un espacio con su dedicación y esfuerzo. Su pequeño Dery (2) es su motivación.

,

Haciendo deporte. Aracely (al medio, de camiseta) es asidua a realizar la práctica deportiva En familia. Junto a su esposo Silver Muñoz y su pequeño Dery que acaba de cumplir dos añitos

Carla Morón



Atrás quedaron las luces de los reflectores para dar paso a lo que cambió su vida, su familia. Carla Morón es un ejemplo de fortaleza y amor a la vida y se convirtió en una luchadora contra el cáncer.



Hace un par de años, su médico le dijo que era complicado que se embarace porque estaba con tratamiento para vencer las células cancerígenas. Sin embargo, nueve meses después, Carla dio a luz a Lorenzo quien ahora tiene 1 año y 7 meses de edad.



"Lo dejé el tratamiento porque quería un hijo más, mi doctor dijo que era imposible, pero yo sabía que una bendición así no podría traer nada malo. Para mí, mi pequeños son una bendición total", dijo la exmagnífica que también tiene como motivación en su vida a su hija mayor Bruna, con quien comparte buena parte del día.,