Otro caso de amputación de manos y pies en Perú

Un nuevo caso de supuesta negligencia médica es denunciado en Perú a solo una semana después que se hiciera público el caso de Shirley Meléndez a quien le cortaron las manos y los pies, y que ingresó al hospital por un problema de cálculos renales.



Esta vez, la afectada es una paciente de 16 años, la que, según sus padres, ingresó en primera instancia con un cuadro de fiebre al hospital Guillermo Almenara -el mismo que atendió a Meléndez- y terminó sin sus extremidades las cuales no se explican el porqué se las mutilaron.



Pero para entender el proceso que tuvo este caso, Sarita de Paz y Luis Yarlequé, padres de la menor, contaron que a inicios de junio, llevaron primero a su hija al hospital de Essalud Aurelio Díaz Ufano, de San Juan de Lurigancho, con malestar general y alta temperatura por lo que los médicos decidieron internarla, informa el diario Perú 21.



Después de estar cuatro días internada, las manos y los pies de la joven su pusieron de color morado y a pesar de que no presentaba mejoría, fue dada de alta.



Los médicos le diagnosticaron brucelosis (mal que se transmite, en especial, por consumo de lácteos) por lo que nuevamente fue internada, esta vez en el centro Guillermo Almenara.



“En trauma shock nos dijeron que estaba delicada, que sus brazos y piernas estaban necrosados y supuestamente mi hija iba a fallecer”, relató la madre al medio peruano. Se le realizaron nuevos análisis y para su sorpresa los resultados negaron de que haya sufrido brucelosis.



En vista de que a los padres no se les entregó un diagnóstico definitivo, tuvieron que aceptar la decisión médica de amputarles las extremidades a su hija ya que su vida corría peligro.

La Junta médica del hospital sindicado, en un comunicado, informó que se formará una comisión de alto nivel para que revise la historia médica y procedimientos desarrollados en este proceso.,