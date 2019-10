Alerta por nevadas en cuatro departamentos

El Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (SENAMHI) emitió una alerta roja y otra naranja ante la posibilidad de copiosas nevadas entre el jueves y viernes. Potosí, Oruro, La Paz, y Tarija son las regiones en las que se registrará el temporal.



Se indica que se presentarán nevadas débiles, temporalmente moderadas en la ciudad de El Alto, Cordillera Oriental (la Cumbre de La Paz). Las provincias afectadas serán Manco Kapac, Omasuyos, Los Andes, Murillo, Ingavi, Pando, Pacajes, Aroma y Gualberto Villarroel.



En el caso de Oruro, las regiones afectadas serán San Pedro de Totora, Sajama, Sabaya, Litoral, Mejillones, Nor Carangas, Carangas, Sur Carangas, Ladislao Cabrera, Saucari Cercado, Tomás Barrón, Pantaleón Dalence Abaroa, Poopó y Sebastián Pagador.



Mientras que en el caso de Tarija, las zonas afectadas serán Méndez Aviléz, y parte del oeste de Cercado. En el caso de Potosí, donde el fenómeno será más fuerte, las nevadas se sentirán más en las provincias Daniel Campos, Nor Lípez, Sur Lípez, Enrrique Baldivieso, Modesto Omiste, Antonio Quijarro, Nor Chichas, Sur Chichas, Rafaél Bustillos, Chayanta y Tomás Frías.



Acá un video de la nevada pasada: (APG Noticias),