Hay paro de 24 horas en los hospitales y huelga en la maternidad

La maternidad Percy Boland inició ayer una huelga de hambre y un paro indefinido en protesta porque la Gobernación no les ha cumplido con el pliego petitorio y porque tampoco les ha cancelado el incremento salarial del 7% decretado el 1 de mayo por el Gobierno.

A esta protesta se suma el paro de 24 horas anunciado para hoy por la Federación de Trabajadores de Salud, que exigen la nivelación de sus salarios con el nuevo incremento, pues han pasado 60 días y, tanto la Gobernación como las alcaldías, se han retrasado.

Para frenar la medida, la Gobernación, a través del secretario de Salud y Políticas Sociales, Óscar Urenda, explicó que el retroactivo no se canceló por trabas burocráticas. No obstante, Urenda aseguró que hoy por la tarde la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) tiene como punto primordial aprobar el desembolso, por lo que considera innecesario el paro de 24 horas y la huelga de la maternidad.

Sin embargo, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, Robert Hurtado, indicó que las entidades estatales tuvieron dos meses para realizar el incremento salarial, por ello hoy no habrá atención médica en ningún centro de salud del departamento, solo las emergencias serán reforzadas.



Medida dura

El máximo dirigente del Sindicato de Trabajadores de la maternidad, Andrés Panozo, reveló que el grupo de huelguistas asciende a 10 y de no existir ningún acuerdo el número se irá incrementando, pues, además, exigen que la Gobernación ponga en marcha el caldero industrial para lavar la ropa, que se arreglen las máquinas lavadoras, que se desembolse el aporte sindical y que se apruebe al nuevo sindicato.



Óscar Urenda explicó que el fondo de este conflicto es que los dirigentes sindicales no aprueban que la Gobernación lance una licitación para contratar los servicios privados que se encarguen de la lavandería y de la cocina./IRZ