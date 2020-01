Andrea Ortuño Bacinello: “Con una sola foto, la gente decide juzgar”

La hicieron ‘talco’, literalmente, en las redes sociales, junto con las demás aspirantes a la corona Miss Cochabamba 2017, en pleno concurso. Pusieron en duda sus atributos físicos y hasta su capacidad intelectual. Pasó la prueba de fuego. Hoy Andrea Ortuño (17), una estudiante de colegio, es la ganadora del título y, aunque aborda el tema con madurez para su corta edad, y sin rencor, hay un proceso judicial y retractaciones de por medio debido a este antecedente.



_ ¿Cómo ha sido la experiencia del concurso?

Me mostró una nueva vida, me enseñó más disciplina, me hizo crecer como persona. A los 17 años ya tengo sobre mí una gran responsabilidad, representar a Cochabamba, y para eso tuve y tengo que seguir preparándome arduamente para llegar a Miss Bolivia. Ha sido un largo viaje, intenso, bastante enriquecedor. He compartido también con chicas maravillosas y creo que eso fue un factor determinante que nos ayudó a seguir adelante, a pesar de todas las críticas.



_ ¿Cómo administraste esos insultos?

Este tema de las redes sociales al principio fue bastante duro para todas, nos hemos sentido muy heridas y discriminadas, no solo como mujeres, sino también como ciudadanas cochabambinas, pero a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta de que en todo lo que haga una persona, siempre habrá críticas. No se puede agradar a todo el mundo, no somos monedita de oro. Y lo que más importaba en ese momento no era dar crédito a las críticas, sino prepararnos para el certamen. Todo eso ayudó a escoger qué críticas tomar en cuenta, a ser más perseverantes y, de una u otra forma, nos dio la fortaleza que necesitábamos para continuar, porque teníamos que demostrar que éramos dignas candidatas.



_ ¿Se abusa de las críticas a las misses?

Todas las reinas de belleza siempre han recibido críticas. Lo malo de la sociedad de hoy es que siempre encuentra el mínimo defecto para restregártelo, porque es así como lastimosamente se han desarrollado las redes sociales. Con una sola foto la gente ya decide juzgar si eres buena o mala, si mereces el lugar en el que estás parada. Y, aunque a veces puede llegar a herir y molestar, ya con toda la experiencia es más fácil sobrellevar, sobre todo si tienes el apoyo de tu familia, amigos, y si logras enfocarte también en cosas que son mucho más importantes, como en la preparación.



_ ¿Qué comentarios les hicieron?

Que no estábamos a la altura del certamen, poniendo en duda nuestra capacidad, diciendo que éramos feas, que no teníamos el físico que se requería, la estatura y todo tipo de comentarios en las redes. Ninguno fue de frente, eso es lo más irónico. También hubo personas que se dieron el tiempo de publicar nuestras peores fotos, incluso de dedicarnos una publicación entera, no solo insultando a las candidatas, sino también a toda la organización y a la señora Nancy Aguilar, pero esto nos unió más.



_ Hablás con madurez para tus 17 años...

Desde pequeña mis padres siempre me inculcaron el hábito de la lectura. Empecé a interesarme más sobre la cultura en general y la literatura, que realmente me apasiona. Mi madurez se debe a los libros que he leído y a las experiencias que he tenido, a reflexionar y analizar, sobre todo si he cometido algún error, y a ver las situaciones por las que estoy pasando, creo que es bastante beneficioso detenerse un momento en lo que estás viviendo. En eso agradezco mucho a mis padres y a mi colegio, he tenido grandes modelos.



_ ¿Sigue el ciberbullying?

Sigue hasta hoy, pero lo que cambió es que sé afrontar de mejor manera. Los comentarios en las redes son totalmente irrelevantes, la gente tiene su opinión y solo me queda respetar su forma de pensar o cómo me ven; estoy enfocada en prepararme.

_ Por todo esto renunciaron dos candidatas al Miss Chuquisaca...

Es triste que mujeres hermosas hubieran renunciado por comentarios porque en todo certamen lo que uno quiere es apreciar la belleza y esas dos muchachas tal vez no tuvieron la oportunidad de desarrollarse completamente para que toda la gente vea cómo son. Todo por comentarios de personas que solo ven una foto tuya y que no te conocen, nunca han conversado contigo y deciden juzgar por su primera impresión.



_ ¿Hay autoestima baja?

Predomina bastante. Es lamentable verlo en jóvenes, sobre todo en mujeres que por culpa de estigmas sociales y estereotipos no se sienten suficientes a la vista del resto. Es muy triste, hay gente que solo busca herir, no hacer una crítica constructiva para que podamos progresar.



_ ¿Cómo afecta el ciberbullying?

Ahora tiene su auge con el boom de las redes sociales, sobre todo en estos últimos cinco años y es algo que todavía no se ha llegado a controlar. Puede perjudicar muchísimo, sobre todo a los más jóvenes que están iniciando la pubertad y adolescencia, y que aún no se sienten seguros con sus cambios físicos. Hay jovencitas que están buscando la perfección. La gente debería tener más conciencia y responsabilidad con la forma en que se está expresando, no solo en las redes, también en la vida cotidiana.



_ ¿Enjuiciaste a alguien por esto?

Yo no, lo hizo la organizadora del concurso porque se vio perjudicado el nombre de su empresa, La Casa de la Belleza. Lo hizo porque estamos bajo su marca y por el cariño que nos tiene, ella ha tomado esa decisión por el nivel de los comentarios.