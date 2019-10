Conoce las 'líneas rojas' de la Cumbre del Clima

A partir del domingo, 195 países disponen de menos de dos semanas para alcanzar en París un acuerdo mundial capaz de frenar el calentamiento del planeta. Las líneas rojas de los países clave en las negociaciones:



China



Es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero y está expuesto a riesgos climáticos (inundaciones sobre todo) y a enormes fenómenos de contaminación del aire causadas por sus generadoras eléctricas a carbón.



Pekín es renuente a dejarse imponer su participación a la ayuda financiera a los países vulnerables en el marco de la ONU, a pesar de que se comprometió unilateralmente a donar 3.000 millones de dólares por año a los países del sur en proyectos climáticos.



Estados Unidos



El presidente Barack Obama encabezó una postura voluntarista sobre el clima (plan de reducción de las emisiones de centrales eléctricas a carbón, oposición al proyecto de oleoducto gigante entre Canadá y Estados Unidos).



Estados Unidos de momento no ha concretado su promesa de dones al Fondo verde para el clima. Con un Congreso de mayoría republicana, Obama evita comprometerse con objetivos cifrados a ser ratificados en el Capitolio.



Lo que le queda es un margen muy estrecho para disposiciones de principio que tengan un carácter vinculante pero sin necesitar el aval del Congreso. Washington también se opone frontalmente a la instauración de un régimen de compensación financiera para los países fuertemente afectados por catástrofes, reclamado por algunos de los más vulnerables.





India



Es el segundo país más poblado y todavía debe construir numerosas infraestructuras y dar acceso a electricidad a 300 millones de personas.

Se niega a comprometerse a una fecha para el pico de sus emisiones, ocupa el cuarto lugar en el mundo, y reclama una ayuda tecnológica y financiera para poder optar por energías verdes en sustitución del carbón.



Aunque esté muy expuesta a los riesgos climáticos (fundición de glaciares, alteración de monzones, inundaciones) y tan afectada como China por la contaminación en las grandes ciudades, India no quiere verse obligada a rever rápidamente al alza sus compromisos y se opone a la mención de un objetivo a largo plazo de "descarbonización de la economía" que implique su abandono progresivo de las energías fósiles. Considera que los países ricos deben asumir buena parte del esfuerzo.



Arabia Saudita



Miembro del G20 y primer exportador de petróleo, al igual que los demás países petroleros quiere evitar poner en peligro a su economía. Rechazan la "descarbonización" de la economía mundial que daría una señal clara a empresas e inversionistas y reclaman transferencia de tecnologías.



América Latina



Brasil y México son los principales emisores de gases de efecto invernadero en una región rica en biodiversidad, vulnerable al cambio climático y que sólo representa el 9% de emisiones globales.



Llega con posturas variadas a la COP21, desde la promesa de Costa Rica de alcanzar la neutralidad de carbono en 2021 a las reticencias de Venezuela, país petrolero que no presentó compromiso nacional. Brasil llega con el ambiciosa promesa de reducir sus emisiones un 37% para 2025. Colombia y México presentaron compromisos que están dispuestos a mejorar si reciben ayuda para proyectos climáticos.



Países más vulnerables



Las naciones más pobres, sobre todo de África y Asia, y los Estados insulares están a la vez muy expuestos a la desregulación climática y tienen pocos medios para adaptarse a ella (traslado de viviendas, infraestructuras, sistemas de alerta meteorológica, etc).



Esperan garantías de acceso a financiamiento cada vez más importantes para adaptarse y desarrollar energías limpias. Una ayuda insuficiente podría conducirlos a bloquear los debates. Algunos esperan además avances en materia de "pérdidas y daños", pero los países desarrollados en su conjunto son reticentes en esa materia.