Star Wars VII es el filme protagonista de 2015

2015 promete muchos y grandes estrenos pero habrá uno que acapare toda la atención: "Star Wars: Episode VII. The Force Awakens" (La Fuerza despierta), la nueva entrega de la mítica saga creada por George Lucas, a la que intentarán hacer sombra el final de la saga de "Hunger Games" o las nuevas entregas de Bond o de los Vengadores.



Tras la batería de estrenos en enero de cara a los Óscar -"Birdman" de Alejandro González Iñárritu; "American Sniper", de Clint Eastwood"; "Inherent Vice", de Paul Thomas Anderson, o "Into the Woods", de Rob Marshall.



Febrero será el mes de dos títulos: "Jupiter ascending", de los hermanos Wachowski, y "Fifty Shades of Grey", la adaptación de la famosa historia erótica de E.L. James.



Una película que ha levantado mucha expectación, al igual que la nueva "Cenicienta" que llegará a los cines a partir de marzo con Lily James como protagonista y Cate Blanchett como la malvada madrastra, en un nuevo ejemplo de las múltiples versiones que se han realizado en los últimos años de clásicos infantiles, desde "Alicia en el país de las Maravillas" a "Blancanieves", "Hansel y Gretel" o "Maléfica".



Un subgénero al que también pertenece "Pan", con Hugh Jackman como "Barbanegra", el jefe del Capitán Garfio (Garrett Hedlund) en una particular historia de Peter Pan dirigida por el británico Joe Wright, que se estrenará en verano.



Antes se estrenará "Avengers: Age of Ultron", la nueva aventura de los héroes de Marvel, con Robert Downey Jr. (Iron Man), Thor (Chris Hemsworth), Black Widow (Scarlett Johansson), Loki (Tom Hiddleston) o Capitán América (Chris Evans), entre otros.



Otro clásico moderno que regresa a las pantallas es el de los dinosaurios jurásicos, con "Jurassic World", la cuarta entrega de esta historia de aventuras, protagonizada ahora por Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy").



Y no hay que olvidarse del nuevo Terminator, el quinto, que utiliza una argucia similar al del último "X-Men", saltando del presente al pasado, para poder modificar el futuro, aunque siempre con Arnold Schwarzenegger en el personaje de ciborg que ha sido clave en su carrera.



Otro que vuelve a terreno seguro es Tom Cruise, con su quinta "Mision Impossible" como Ethan Hunt, el agente que realiza las más espectaculares piruetas para acabar con los malos que le rodean.



Más elegante pero igualmente de efectivo, el agente especial por excelencia, 007, con Daniel Craig al servicio de Su Majestad en "Spectre", que tendrá a Christoph Waltz como el villano, y a Mónica Bellucci, como la "chica Bond" de esta entrega dirigida por Sam Mendes en su segunda incursión en el universo Bond.



La séptima de "Fast & Furious", con las últimas escenas rodada por Paul Walker antes de su fallecimiento, el drama "Blackhat", con el australiano Chris Hemsworth metido en el mundo de la cibercriminalidad o "Focus", con Will Smith en una comedia romántica, son otras de las apuestas de la temporada.



En el lado del cine adolescente, un nuevo superhéroe en escena, "Ant-Man", con la cara y el cuerpo de un actor poco musculoso, Paul Rudd, lo nuevo de "The Fantastic Four" con nuevos protagonistas -Kate Mara o Jamie Bell, entre otros- o el fin de la aventura de Katniss Everdeen (Jannifer Lawrence) en "The Hunger Games", que cerrará su exitosa carrera cinematográfica en noviembre.



Y para los más pequeños, "Inside Out", la apuesta de Pixar y Disney, que promete originalidad con una historia que se desarrolla en la mente de una niña, o los "Minions", esos pequeños y encantadores personajes amarillos salidos de "Gru".