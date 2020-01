Gianfranco Polastri: “El celular se ha vuelto parte fundamental del proceso de compra”

¿Hay oportunidades de hacer negocios en Bolivia a través de internet?

Sí, por supuesto. Yo veo mucha similitud con Perú y Ecuador, conoceré más Bolivia ahora que llegué. He estado viendo algunos números en Bolivia, por ejemplo que solo el 9% de todas las búsquedas que se hacen en Google tienen un anuncio, es decir que hay un 91%, o sea que 91 personas de cada 100 que entran a Google no encuentran ninguna marca estando presente. Entonces eso para mí es revelador porque indica que hay oportunidad.



¿Qué sabe de Bolivia desde la óptica de Google?

Quedé gratamente sorprendido por la cantidad de búsquedas que ya ocurren desde teléfonos móviles en Bolivia, es más que Perú en proporción. Ahí hay una oportunidad interesante para ver si los sitios de las marcas bolivianas están optimizadas para una experiencia móvil.



Suele pasar en mercados donde te saltas una etapa y hay mucha gente, y apuesto que muchos bolivianos entraron a internet por primera vez desde un móvil en especial la generación más joven. Entonces eso es una oportunidad, si bien las personas no terminan transaccionando en móvil, el móvil es una parte fundamental de ese camino a la compra, donde la gente se entera, escucha en una conversación “oye, me encontré esto” y agarra su teléfono y se pone a buscar ahí, puede que no termine comprando, pero formó parte del proceso.



¿Entonces, ha cambiado el consumidor gracias internet?

No lo ha cambiado, se han transformado sus comportamientos. Yo creo que el consumidor dentro de todo sigue siendo el mismo en el sentido que quiere estar con su familia, quiere pasar un buen domingo, quiere un buen trabajo, eso no ha cambiado en esencia. Lo que ha cambiado es que la tecnología ha modificado esos comportamientos, ha creado nuevos. Ahora los consumidores están mucho más informados y pasa mucho que en la categoría autos el consumidor ya sabe el carro que va a comprar y sabe tal vez más que el vendedor. Entonces pone un reto a las compañías en cuanto al manejo de la información, pero sí ha transformado el comportamiento de las personas.



¿A qué otras áreas está apostando Google en países como Bolivia?

Estamos muy interesados en conectar a los países, hay proyectos que se están trabajando, como el proyecto ‘Loon’, del que también hablaré en Bolivia y es un globo que pone internet a zonas de bajos recursos.



