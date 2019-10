Un cuadro de Messi lidera una subasta en Londres

Un cuadro del astro argentino del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi, realizado por el artista británico Damien Hirst, es la estrella de una subasta benéfica que se celebrará el jueves en la casa Sotheby"s de Londres.



"Beautiful Messi Spin Painting for One in Eleven" ("Preciosa pintura centrífuga de Messi de Uno en Once"), es un tríptico realizado en 2014 que muestra un retrato del jugador del Barcelona en tonos azules y granates, así como dos esféricos de color amarillo y rojo, sale a la venta por un precio máximo estimado de 528.000 dólares.



Los beneficios por su venta se destinarán a la educación de los niños en Nepal, Indonesia y Bangladesh.



"Esta es una iniciativa muy importante. El deporte desempeña un papel fundamental en la educación de los niños y las niñas, y estoy convencido de que será un éxito rotundo", aseguró Messi en un comunicado de Sotheby"s.



"La campaña "1 in 11" tiene el objetivo de crear conciencia en todo el mundo, ya que uno entre once niños está sin escolarizar. Ésta transmitirá un mensaje de mucho valor", agregó el argentino.



Además del cuadro de Hirst, el lienzo de Takashi Murakami "Lionel Messi and a Universe of Flowers" ("Lionel Messi y un universo de flores") parte con un valor estimado entre 301.000 a 452.000 dólares.



Una subasta para millonarios



En la puja, promovida por la Fundación FC Barcelona, Unicef y la ONG catarí Reach Out to Asia (ROTA), también se subastarán obras de Murakami, Jeff Koons y Francesco Vezzoli.



El objeto más caro que se subastará en la casa londinense será la obra "Donkey (Yellow)" del artista pop estadounidense Jeff Koons, un espejo de 1999 en tonos amarillos que parte con un precio máximo estimado de 800.000 libras (1,2 millones de dólares).



Otra de las piezas que saldrá a la venta mañana es el cuadro del pintor italiano Francesco Vezzoli "Portrait of Gerard Piqué as Apollo del Belvedere", un retrato del defensa del equipo catalán con un valor estimado de entre 30.000 y 40.000 libras (entre 45.000 y 60.000 dólares).



El Barcelona ha contribuido a la subasta con dos paquetes llamados "FC Barcelona Experience", que no tienen precio establecido e incluyen un viaje a la Ciudad Condal con la junta directiva del club, estancia en un hotel con los directivos, entradas VIP para un partido, comida con el presidente, una visita al museo azulgrana y una camiseta firmada por la plantilla.