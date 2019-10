Aprueban en grande convocatoria a referendo

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó en grande, la madrugada de este jueves, el proyecto de ley de convocatoria al referendo referido a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Los asambleístas declararon "suficiente discusión" luego de más de 12 horas de debate, en los que expusieron 52 de 59 oradores que se habían anotado. A las 01:15 se inició la votación nominal.



La ley fue aprobada con 113 votos a favor y 43 en contra. En total fueron emitidos 156 votos.



Aprobación en detalle



Ahora los senadores y diputados deben tratar en detalle la norma. Se debe discutir y votar cada uno de los ocho artículos, una disposición final y una disposición derogatoria.



El pasado 26 de septiembre los legisladores debatieron por 20 horas y media la Ley de Reforma Parcial de la Constitución, norma que dio paso al procedimiento legal que termina con la ley de convocatoria que se debate en estos momentos.



Campaña adelantada



La sesión de la Asamblea se convirtió en una ring electoral, casi todos los legisladores llevan una polera, con las opciones "Sí" o "No", y en sus intervenciones también defienden sus posturas.



Tensión e insultos verbales, también son parte de la sesión de la Asamblea, que en el discurso es una repetición a las anteriores plenarias en las que se discutió todo el trámite que finalizará con la convocatoria al referéndum constitucional.



Conoce más: Si no se repostula, Evo buscará nuevos líderes



Lo que dice el proyecto



La propuesta de ley convalida el voto de ciudadanos bolivianos en el exterior y modifica parcialmente dos artículos de la ley de régimen electoral, para que no exista un registro de quienes hagan campaña por el Sí o No antes del referendo.



En imágenes: Debate en la Asamblea por Ley del referendo



Además especifica que el ministerio de Economía y Finanzas Públicas sea el encargado de establecer los recursos necesario para el proceso electoral, aunque la máxima autoridad de esa instancia, Luis Arce, anticipó que se requerirá de 140 millones de bolivianos.



Lee también: Demócratas definen sus líneas de acción por el No



Se espera que la sesión de Asamblea sea prolongada, debido a que desde la oposición se anticipó que existirán muchos legisladores para argumentar el rechazo al referendo. El oficialismo defenderá su postura de consultar al pueblo.



Revisa la norma que analiza el Legislativo:,