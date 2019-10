20 colegios se quedan sin luz por falta de pago

El efecto por el congelamiento de las cuentas de la Alcaldía de Portachuelo ya se siente en las calles, dice Nardy Zabala, representante de Control Social. La dirigente señala que el hospital municipal se ha quedado sin atención, así como varias oficinas públicas que adeudan facturas de servicios básicos.



¿El problema? La Alcaldía de Portachuelo está sin fondos porque el Ministerio de Autonomías no le habilitó la firma al alcalde, Juan Carlos Borja, electo el 29 de marzo. Esto imposibilita realizar cualquier movimiento económico.



Zabala agrega que la crisis ya ha afectado a 20 colegios. La falta de pago de luz y agua ha provocado el corte de la energía eléctrica por lo que los laboratorios de computación han dejado de funcionar. Tampoco los estudiantes reciben el desayuno y almuerzo escolar.



El concejal Jorge Mercado ratifica la queja de Zabala e indica, a su vez, que los trabajadores del hospital de Portachuelo están con salarios atrasados desde abril, sin contar que este centro médico ya no cuenta con los insumos para atender a pacientes.



La basura también tiene agobiados a los vecinos. Cada día los deshechos aumentan y no hay servicio de recojo, señala el concejal.