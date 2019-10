Chile dice que Bolivia no quiere restablecer lazos

"Bolivia no tiene disposición ni voluntad política para restablecer relaciones", manifestó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre la propuesta que hizo ese Gobierno para reponer de inmediato embajadores, pese a la demanda marítima que está en La Haya.



La autoridad señaló que "no le piden a Bolivia que retire la demanda de la Haya" y ratificó que bajo ningún término ese país cederá algo de su territorio. Aseguró que existe plena voluntad para dialogar con el Gobierno del presidente Evo Morales.



"Chile no va a ceder territorio soberano, pero sí estamos dispuestos a dialogar como corresponde", señaló el ministro y añadió que hasta ahora, "lo único que hace (Bolivia) es poner condicionantes y por tanto no responder al llamado al diálogo que hizo el papa".



Respalda declaraciones del cardenal Ezzati



Muñoz respaldó además las afirmaciones del cardenal chileno Ricardo Ezzati, quien esta mañana calificó como "destempladas" las declaraciones del primer mandatario boliviano, Evo Morales, ante la llegada del papa a Bolivia.



"A mí me parecieron atinadas las declaraciones del cardenal Ezzati, porque efectivamente los dichos del presidente a la llegada del papa fueron destempladas", sostuvo el canciller en referencia al discurso por la mutilación del territorio.



La autoridad agregó que "nos pareció muy bien que dijera, además, que el papa le estaba dando un mensaje al Gobierno boliviano respecto de no incurrir en violencia, incluyendo violencia verbal (...) La comunidad internacional se tiene que dar cuenta de quién quiere el diálogo", señaló Muñoz.



El canciller informó además que el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se sumó a la campaña de Chile para explicar su posición frente a la demanda marítima boliviana. Cumple un agenda en Buenos Aires y Montevideo.