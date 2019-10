Kate del Castillo, la actriz que contactó a 'El Chapo'

"Quiero dejar en claro que el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y Sean Penn".



En ese orden. Así dice Joaquín "El Chapo" Guzmán en la entrevista que ofreció en octubre mientras estaba en la clandestinidad y que fue publicada este domingo por la revista Rolling Stone.



No se sabe aún desde cuando la mexicana y el capo de Sinaloa iniciaron con sus pláticas sin embargo se ha revelado que la actriz le expresaba su admiración y deseo de colaborar con él.



Ahora, el portal de noticias de Univisión recordó el mensaje algo así como el ‘primer guiño‘ que en 2012 la actriz mexicana le envió vía Twitter a ‘El Chapo’ Guzmán, que entonces se encontraba prófugo de la justicia.



“Hoy creo más en el ‘Chapo’ Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades aunque sean dolorosas”, escribió. Y luego dijo en mayúsculas lo siguiente:



“SR. CHAPO, ¿NO ESTARÍA PADRE QUE EMPEZARA A TRAFICAR CON EL BIEN? ¿CON COMIDA PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE? ¿CON ALCOHOL PARA LOS ASILOS DE ANCIANOS QUE NO LOS DEJAN PASAR SUS ÚLTIMOS AÑOS HACIENDO LO QUE SE LES PEGUE LA REVERENDA CHINGADA? ¿CON TRAFICAR CON POLÍTICOS CORRUPTOS Y NO CON MUJERES Y NIÑOS QUE TERMINAN COMO ESCLAVOS? ¿CON QUEMAR A TODOS ESOS “PUTEROS” DONDE LA MUJER NO VALE MÁS QUE UNA CAJETILLA DE CIGARROS? SIN OFERTA NO HAY DEMANDA, ANÍMESE DON, SERÍA USTED EL HÉROE DE HÉROES, TRAFIQUEMOS CON AMOR, USTED SABE CÓMO”.



Kate aseguró entonces que el capo no le respondió y que tampoco lo conocía.Pero Sean Penn relató en la revista Rolling Stone que después de leer los mensajes de Kate, el abogado de Guzmán contactó a la actriz porque quería enviarle flores "en señal de gratitud".



"Ella nerviosa le dio su dirección, pero con los movimientos gitanos de una actriz, las flores nunca la encontraron", escribió Penn.



Tras la segunda captura de "El Chapo" en febrero de 2014, el mismo abogado la contactó a través de una organización de actores mexicanos, y entonces establecieron una relación epistolar.



Para buscar la entrevista, Penn contacto a Kate a través de un amigo, y ella le pasó el mensaje a Guzmán, quien aceptó la propuesta.



Tres años más tarde, el capo, recapturado el viernes por segunda vez en una incursión militar en Los Mochis, en su natal Sinaloa (noroeste), ofreció una entrevista a Penn.



Al llegar a la cita del 2 de octubre con "El Chapo", Penn relata que el capo "le abrió la puerta a Kate y la recibió como quien recibe a una hija que vuelve del colegio", mientras que a él lo abrazó como a "un compadre".



Las autoridades mexicanas ahora quieren interrogar a Penn y a del Castillo sobre ese encuentro clandestino, dijeron el domingo a la AFP fuentes del gobierno federal, que reconocen que ayudó en parte a la recaptura de Guzmán.



En 2011 Del Castillo se ganó aplausos de la crítica mexicana por su representación en la serie "La Reina del Sur", como Teresa Mendoza, el personaje principal de la novela -que lleva el mismo nombre del escritor Arturo Pérez Reverte, inspirada en la vida de Sandra Ávila Beltrán, una verdadera narcotraficante. Antes ya se había ganado a la audiencia latina que vive en Estados Unidos con la película "La misma Luna" (2008), que habla de la dura vida de los inmigrantes indocumentados.



Ha participado en la aclamada serie "American Family", y ha anunciado que formará parte del elenco de "Dueños del Paraíso" como la viuda de un capo.

La actriz publicó hace días atrás una imagen en su cuenta de Instagram al lado del actor estadounidense Sean Penn. Ambos se encontraban en un festejo con mariachis y tequila

SOBRE SU RELACIÓN CON SEAN PENN



Según revela una imagen publicada en su cuenta de Instagram en 2015, la actriz Kate del Castillo está festejando su cumpleaños acompañada del actor estadounidense, Sean Penn, con mariachis y tequila incluido.



De acuerdo a lo consignado por Univisión, aunque no se detalla la razón del encuentro, algunos medios aseguraron que se trató de un festejo adelantado de cumpleaños de la actriz, quien cumplió 43 años el 23 de octubre (es decir, después de haber realizado la entrevista al ‘Chapo’ Guzmán).