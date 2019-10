Constitucional admite la consulta sobre reelección

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta sobre la constitucionalidad de la ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



La documentación, que fue observada en un inicio, fue subsanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que solo queda pendiente que esa instancia se pronuncie en un plazo de 30 días a partir de la recepción.



"La comisión ha recibido la información complementaria, un memorial de subsanación de la anterior información y habiéndose presentado esos documentos, la comisión revisó los criterios y admitió la consulta (...) Aún no se está ingresando al tema de fondo", explicó el magistrado Ruddy Flores.



Se procederá al sorteo de magistrados del Tribunal Constitucional, quienes elaborarán un informe para remitirlo al pleno de esa institución y definir si declarar constitucional o inconstitucional la ley de reforma parcial a la CPE.



Mientras que desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se informó que hasta el jueves al medio día se entregará la respuesta sobre las características de la consulta, que también fue remitida en consulta por el Legislativo.



"Tiene que ser una pregunta específica y puntual (...) Las respuestas de los grupos focales nos proveerá de importantes insumos para el análisis de la pregunta", manifestó en conferencia de prensa la titular del ente electoral, Katia Uriona.



Inicialmente, el TCP observó que el Legislativo solo adjuntó el proyecto de ley de reformas y no así la propia Ley de reformas a la Constitución, que fue aprobado por la Asamblea hace dos semanas. También se cuestionó que el presidente de la comisión, Milton Barón, entregó fotocopias de su personería jurídica y no el documento original.



Por más de dos tercios la ALP aprobó el documento, que busca la modificación del artículo 168 de la Carta Magna, para autorizar dos reelecciones de forma continua para el presidente y el vicepresidente del Estado.



"¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua, lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios por el periodo 2020-2025?”, cita la pregunta.



Mientras que desde la oposición se anuncia dos nuevos recursos para frenar el referendo que se prevé para el 21 de febrero y que busca mantener en el poder al primer mandatario y al vicepresidente, según las organizaciones sociales.