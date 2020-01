El lunes los chicos reinician las clases e ingresa un frente frío

El lunes los chicos retoman su rutina escolar después de dos semanas de vacaciones de invierno; sin embargo, el pronóstico del tiempo, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi), confirmó a EL DEBER el ingreso de un frente frío a Santa Cruz ese mismo día.



Hay la probabilidad del ingreso de un frente frío a Santa Cruz, con lluvias y lloviznas y descensos bruscos de temperatura. La semana que viene se prevé una temperatura mínima entre 9°C y 11°C y una máxima alrededor de los 13 °C y 18°C entre lunes y martes. El viento soplará con intensidad moderada a fuerte, lo que puede dar sensación de más frío. La madrugada del lunes la humedad alcanzará entre un 60 y 80%.



Según el pronóstico, este clima se mantendrá hasta media semana, después irá mejorando de a poco.

Albina Abasto, de la Dirección Departamental de Educación, confirmó que las clases se retoman el lunes y manifestó que si hay un descenso considerable, se va a ampliar el horario de ingreso a los colegios (ingreso media hora más tarde por la mañana y salida media hora más temprano por la tarde).



Micaela Princiotto, directora del colegio Josefina Bálsamo y de la casa editorial Bienaventuranzas, aseguró que hasta la fecha no han recibido ninguna instructiva que indique un cambio en la fecha de retorno a clases, por lo que están listos para recibir a los chicos este lunes. También celebró que hubo buen tiempo durante el periodo de descanso para que los niños se diviertan un poco. “Yo vengo de un país con un invierno rígido que dura cinco meses y los chicos igual van a clases, no porque haya sur no vamos a ir a clases, ¿dónde está escrito eso? Otra cosa es que no tengan abrigo o las condiciones, ese es un tema distinto, pero el frío no debería ser un impedimento para volver a clases”.