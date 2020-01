Sancionarán a los autores de afiches contra racismo

"El tema racismo es sensible", comenzó diciendo la ministra de comunicación, Gisela López, al ser consultada sobre la publicación de dos afiches que recibieron críticas al ser imágenes que estigmatizan al cruceño como una persona discriminadora y racista. Dichas publicaciones que fueron difundidas en medios oficiales de esta cartera de Estado, ya fueron retiradas pero se anuncian sanciones para los autores.

En las imágenes que fueron difundidas ayer, en el marco del Día Nacional de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación, se mostraba a una mujer con una blusa con los colores verde y blanco agrediendo a una señora de pollera. En el otro afiche se leía: "Por colla te pasa esto, y se ve a un hombre con sombrero de saó y camisa blanca".

"Me parece bastante torpe, es muy estigmatizador, no estoy de acuerdo con el dibujo en sí (...) se sancionará a los autores que realizaron la publicación", dijo la ministra en contacto con EL DEBER Radio.



López fue clara al indicar que esta cuestión tiene que ver más con una responsabilidad de funcionarios de la unidad de redes sociales del ministerio y que dicho material "no pasó" por sus manos, no sin antes aclarar, que no se deslinda de sus responsabilidades, pero que esta no es la línea que el Gobierno sigue para la lucha contra la discriminación

La publicación recibió diversas críticas y el rechazo de instituciones cruceñas como la Gobernación y el Comité Cívico, además de internautas que condenaron el mensaje al considerarlo fuera de contexto y que en lugar de enviar un mensaje de concienciación se incitaba a la violencia.