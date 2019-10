100 candidatos deciden apelar su inhabilitación

Un centenar de candidatos apelaron su inhabilitación para las elecciones subnacionales de marzo próximo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolverá estas quejas hasta mañana en una Sala Plena continua, informó a EL DEBER el vicepresidente de esa instancia, Wilfredo Ovando.



"Desde hoy y hasta mañana resolveremos todos los casos, son aproximadamente cien hasta ahora y puede ser que lleguen más casos. Entendemos que en Beni y Pando no hay ningún candidato que apeló", informó el vocal electoral.



Sostuvo que será "moroso" el análisis, debido a que cada caso es particular, aunque en la mayoría se deben al incumplimiento de requisitos. Existe la posibilidad de dar vía libre a algunos candidatos que fueron injustamente inhabilitados por el Tribunales Departamentales Electorales (TDE´s).



"Todo el día vamos a estar en este tema porque tenemos que verificar los requisitos de cada uno. Habrá una nueva publicación de los candidatos habilitados y nosotros somos la última instancia que revisa esto", explicó Ovando.



Además señaló que "hasta el momento no nos han notificado ningún amparo constitucional de los asambleístas nacionales". Garantizó el cumplimiento de la Ley y señaló que "ellos no inhabilitan a nadie sino los candidatos cometen el error de no reunir sus documentos".