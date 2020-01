‘Toritos’ infringen norma y operan dentro del 4.º anillo

Un mototaxi tipo ‘torito’ deja en el hospital Obrero a un pasajero que recogió en la avenida Virgen de Luján y séptimo anillo. Ante la pregunta de que si no teme ser detenido por policías de Tránsito por no acatar la restricción de no ingresar al cuarto anillo, el conductor respondió que rara vez los pasajeros le piden ese trayecto y que tiene que trabajar para vivir.



Por transportar al pasajero hasta el hospital Obrero cobró Bs 20. El conductor dijo que el motorizado es de industria india, que cobra igual o más barato que un taxi y que algunos pasajeros prefieren los ‘toritos’ y mototaxis porque pueden llegar más rápido a su destino.

El director de Tránsito, Alfonso Siles, indicó que la circulación de este tipo de vehículos “está prohibida dentro del cuarto anillo con pasajeros”, aunque pueden hacerlo de forma particular, si el conductor va solo. “No puede prestar servicio, tampoco llevar pasajeros, así sean sus familiares o estén en asuntos particulares, por una cuestión de seguridad”, afirmó Siles.



Indicó que los casos son muy pocos y que en promedio retienen a dos ‘toritos’ por semana infringiendo la norma.



Al respecto, el director de Tráfico y Transporte de la Alcaldía, Claudio Céspedes, indicó que los ‘toritos’ y mototaxis han venido a suplir una necesidad de transporte en las zonas alejadas, pero que en anteriores gestiones hubo acuerdos para que operen con restricciones, es decir, sin ingresar al centro de la ciudad.



Esta situación también se da con los mototaxis. Así lo afirma A.B., un joven de 22 años de una de las asociaciones del Plan Tres Mil. “Todas las mañanas llevo a una señora desde aquí a La Ramada por 30 bolivianos, ida y vuelta”, señala.



No tienen la norma

Luis Aguilar, presidente de la Federación Municipal de Mototaxistas, señala que nunca conocieron la normativa municipal que les prohíbe ingresar al cuarto anillo. “Solo nos han hecho conocer circulares de Tránsito de las Estaciones Policiales Integrales”, dijo.



No obstante, Aguilar reconoce que por seguridad las motos y ‘toritos’ no deben ingresar al cuarto anillo, y que las asociaciones determinan sanciones internas para quienes incumplan. “Los que ingresan, es bajo su responsabilidad”, dijo.

También comentó que han pedido en reiteradas oportunidades reunirse con el municipio para plantearles y coordinar una forma de operar.



Juan C.S. circulaba por la radial 15 en su ‘torito’ acompañado por su esposa. Indica que cuando algún pasajero le pide ir dentro del cuarto anillo, lo hace, aunque es muy rara vez. “Los pasajeros lo piden, a veces son emergencias, y yo tengo que trabajar y pagar al banco”, afirmó