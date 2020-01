20 años de cárcel para un reo por abusar a una niña

20 años de privación de libertad para un recluso de la cárcel de Mocoví, Beni por el delito de violación a una menor, de acuerdo a información de la Fiscalía Departamental de ese departamento. Una niña de 11 años fue la víctima.



“El Tribunal 1º de Sentencia de Trinidad – Beni condenó a 20 años de privación de libertad al recluso Fernando Miranda Acosta de 59 años de edad, por el delito de violación a una niña de 11 años quien vivía con su familia dentro del penal”, explicó la Fiscal Departamental en Suplencia Legal, Mabel Martínez.



El Ministerio Público se trasladó hasta el penal de Mocoví para verificar con un equipo multidisciplinario la existencia o no de más víctimas, procediendo a entrevistar a varios niños que viven en centro penitenciario. "Lo extraño y lo preocupante es por qué el recluso no se encontraba en su celda o dentro de un pabellón", sostuvo.



Los fiscales Olga Julio y Pedro Montenegro realizaron todas las investigaciones y ordenaron la aprehensión del autor, quien se encontraba con detención preventiva por otro delito. Existen las pruebas que demuestran la comisión del delito.



De acuerdo con el cuaderno de investigación, el hecho se registró una noche cuando la niña salió de la celda donde vive con su padre y fue interceptada por el acusado quien le tapó la boca y la violó para luego amenazarla para que no cuente a nadie lo sucedido.