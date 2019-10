Se deteriora el puente Paila y afloran 26 baches

A seis años y medio de haberse inaugurado la plataforma más larga de Bolivia (10 de enero 2009), sobre el Río Grande, el puente Paila de 1.400 metros de longitud, ya presenta deterioro. 26 baches y el ahuellamiento de una parte de la imponente infraestructura, son motivos de crítica del transporte pesado y liviano que circulan por la ruta bioceánica.



La infraestructura construida por la empresa coreana Sambu Construction CO contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que canalizó una inversión de $us 30,4 millones, sufre un deterioro producto de las lluvias y del sobrepeso de camiones que circulan hacia Trinidad y viceversa, además de la exportación e importación de productos hacia y desde Brasil.



Un equipo periodístico recorrió la zona y observó la existencia de 26 baches. Los choferes de camiones y vehículos livianos tienen que invadir el otro carril para evitar los huecos. No obstante, corren el peligro de chocarse.



Los camioneros Martín Carrasco, Rafael Coronado y Róger Melgar criticaron el lento accionar de la ABC en hacer el mantenimiento vial de la carretera Santa Cruz-Trinidad e indicaron que el cobro de peaje no se justifica en ese tramo.



Sobrepeso de camiones

El responsable regional de la ABC Santa Cruz, Adhemar Rocabado admitió que hay problemas en el puente. Sin embargo, dijo que se repavimentará totalmente la plataforma una vez se logre un acuerdo con la Gobernación en el tema de financiamiento. De igual forma, rechazó las críticas del transporte e indicó que las empresas de mantenimiento hacen lo posible para acelerar las obras en diferentes tramos de la ruta Santa Cruz-Trinidad.



El directivo, denunció que el deterioro de la vía y del puente obedece principalmente al sobrepeso de los camiones que circulan con 75 toneladas, cuando la ley establece que sea un máximo de 45 toneladas. Por esta ruta transitan unos 20.000 vehículos diariamente.



En el tramo Cotoca-Paraíso (39 km) trabaja la contratista Apolo Iasa y hasta la fecha tiene un avance físico del 96%. Se hace un reciclado de 20 y 30 cm de la carpeta existente con adición de cemento, la construcción de una estación de peaje con cuatro carriles y la implementación del sistema de pesaje. También trabaja la empresa Sergut en el tramo Paraíso-Ascensión de Guarayos-Los Troncos-Puente Banegas