Esto fue lo mejor de #BigoteAwards2017

Fue una gran noche para la primera versión de los premios Bigote Awards 2017, la cual tuvo múltiples ingredientes y un resultado en el que se sintió la 'fanaticada' de Carlos Marquina.

La gala se llevó a cabo en las instalaciones de la Red Uno y se entregaron galardones en 12 categorías.

El premio al Bigotón más churro, elegido por los votos de los seguidores del programa, fue para Carlos Marquina (uno de los presentadores del programa) y el mejor Momento pecueco, por la patada de taekwondo a Oriana, recayó en Sebastián Putz.

La gala también premió a Bonny Lovy (primero Desayunando con las estrellas y por el mejor Versus del año), Juan Carlos Nakamura (mejor creador de Juegos didácticos), Noemi Moruco (Mejor personaje de producción), Don Raúl, guardia de seguridad del canal naranja (mejor Bigote).

La Fan más fan fue para la 'Señora del silpancho', que recibió el premio por su lealtad desde el primer programa Bigote.

También hubo reconocimientos especiales y honoríficos a invitados especiales y personas muy cercanas e importantes para los bigotones, como es el caso de María Aurora Tapia (mejor Amiga bigotona).

El show

El grupo de baile Soul Dance fue el encargado de abrir el telón de los BigoteAwards2017. La coreografía incluyó también la participación de los presentadores bigotones.

Por su parte, Ezequiel Bazán deleitó el acto con su nuevo tema No me has olvidado y Lacho y Ezequiel Lizondo cantaron Me rehúso.