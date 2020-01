Santos y Uribe buscan un nuevo acuerdo de paz

Luego de cerca de cinco horas de conversación y tras 6 años sin sostener un encuentro, culminó la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y ex expresidente Álvaro Uribe Vélez, principales promotores del sí y el no del frustrado plebiscito por la paz que se votó el domingo pasado.



"Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz", declaró Uribe después de reunirse con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño.



“Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos … El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo”, afirmó Uribe.



Uribe aseguró que durante el encuentro expresaron sus preocupaciones en torno a "la impunidad total, eligibilidad política" de personas acusadas de delitos de lesa humanidad, así como por "los secuestrados de quienes nada se sabe" y por "miles de niños reclutados" por las FARC "que no han llegado a sus hogares".



El senador del Centro Democrático también llamó a la comunidad internacional y pidió "comprensión" porque, según manifestó, es "mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos".



Por su parte el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo de paz con las FARC, se mostró optimista sobre lograr el fin de un conflicto armado de medio siglo, tras reunirse con la oposición ganadora del plebiscito que rechazó el pacto con esa guerrilla.



"La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar", enfatizó el mandatario en una alocución en la presidencial Casa de Nariño luego de una crucial reunión con su predecesor, Álvaro Uribe, feroz opositor a los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).