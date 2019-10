Las 10 frases de Dilma Rousseff en su despedida

Dilma Rousseff se despidió este jueves de miles de simpatizantes en las puertas del Palacio de Planalto, sede del Gobierno brasileño, tras ser separada temporalmente de la Presidencia por decisión del Senado.



Estas son las 10 frases que marcaron su despedida:



1. "Lo que más duele es la traición y la injusticia".



2. "Tengo el orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de

Brasil"



3. "Conseguí vencerlos siempre, pero ahora sufro el dolor de la

injusticia y lo que mas duele es la injusticia, el percibir que soy

víctima de una farsa jurídica y política"



4. "El mayor riesgo en este momento es que el país sea dirigido por

los sin votos, aquellos que no fueron elegidos por la población y

que no tienen legitimidad para enfrentar los desafíos"



5. "Puedo haber cometido errores, pero nunca cometí un crimen",



6. "A los brasileños que se oponen al golpe, sean del partido que sean, les hago un llamado, manténganse movilizados, unidos y en paz"



7. "Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años, las ganancias de las personas más pobres y la clase media"



8. "La tristeza es por vivir una hora negra para el país. La joven

democracia brasileña está siendo objeto de un golpe. Y llamo ese

proceso de golpe porque el impeachment (juicio destituyente) sin un

crimen de responsabilidad que lo justifique es un golpe".



9. "La lucha por la democracia no tiene fecha para terminar. Es una lucha permanente que nos exige dedicación constante.



10. "La mayor de las brutalidades que se puede cometer contra un ser

humano: castigarlo por un crimen que no cometió".