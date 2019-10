Chile ratifica oferta para restablecer relaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, evitó referirse al resultado del referéndum realizado en Bolivia, pero reiteró la intención del Gobierno de su país de restablecer relaciones diplomáticas con la nación andina.



"Chile pretende tener una relación de Estado a Estado con Bolivia, independiente de quienes sean sus gobernantes", sostuvo el jefe de la diplomacia chilena.



"Reiteramos nuestro ofrecimiento de establecer relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, sin condiciones", enfatizó Muñoz, para agregar que "(deseamos) una relación de diálogo, madura, y respetuosa".



Las relaciones a nivel de embajadores entre ambas naciones están suspendidas por decisión de Bolivia desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978.



Frente al pronunciamiento de los bolivianos en el referendo de Bolivia para decidir la reforma a su Constitución para permitir al presidente Evo Morales volver a postular a las elecciones en 2019 y así aspirar a mantenerse dos décadas en el poder, el canciller señaló que Chile no se inmiscuye en asuntos internos de otro país.



"El Gobierno no opina sobre la decisión soberana del pueblo boliviano expresada en el referéndum sobre la reelección presidencial", añadió Muñoz en declaraciones que difunde la página electrónica de El Mercurio.



Recordó que "la no intervención en los asuntos internos de otro país es uno de los principios básicos del derecho internacional".



Con un 80 % de los votos escrutados, el No se impone con el 54,3 % frente al Sí, que habría cosechado un apoyo del 45,6 %, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicados hoy en la página web de este organismo.



Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación austral señaló que su país defenderá sus intereses donde sea, al aludir al litigio que mantiene con Bolivia en La Haya por una salida soberana al Pacífico.



Bolivia busca un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que obligue a Chile a negociar de buena fe la restitución de una salida soberana al mar que el país andino perdió en la Guerra del Pacífico (1879-1883) contra su vecino.



"Chile seguirá defendiendo con firmeza sus intereses, donde corresponda, siempre abierto a la integración y a un vínculo de siglo XXI con sus vecinos", concluyó Muñoz.



Chile tiene plazo hasta el 25 de julio para presentar la respuesta a la memoria que presentó Bolivia, luego de que en septiembre pasado la CIJ rechazara el recurso que presentó el equipo chileno para que el tribunal se declarara incompetente en este caso.