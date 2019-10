Critican a Revilla y Patzi por obstaculizar consulta

El Gobierno nacional considera que Luis Revilla y Félix Patzi, alcalde y gobernador de La Paz, , respectivamente, "obstaculizan" el proceso del referéndum autonómico en el país, según manifestó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



"En el proceso de elaboración del estatuto estuvo el gobernador Félix Patzi, el alcalde Revilla, están certificadas sus participaciones en la elaboración, por lo que no pueden decir cualquier cosa", afirmó en entrevista con Unitel, según cita la agencia de noticias ABI.



El ministro advirtió que ambas autoridades locales tienen una "actitud negativa y reacia" y señaló que si gana el "No" al Estatuto Autonómico Departamental, La Paz quedará postergada y tendrá que regirse bajo normas del régimen central, además, perderá recursos económicos.



Revilla anticipó en la víspera que presentará una acción de amparo constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque considera que se vulnera su derecho a opinar sobre la aprobación de los estatutos autonómicos.



Desde el TSE se informó que el burgomaestre, al igual que cualquier autoridad pública, puede socializar el contenido del documento, pero no dar una opinión a favor o en contra del mismo, ratificando que solo las organizaciones habilitadas pueden hacer campaña.