Samsung se deshace de sus acciones en Sharp tras venta a Hon Hai

Samsung Electronics vendió todas sus participaciones en Sharp tras la adquisición de la firma japonesa por parte de la taiwanesa fabricante de productos electrónicos por encargo Hon Hai, aliada cercana de Apple, informó hoy (15 de septiembre) la agencia EFE, haciendo eco de la publicaciones de medios japoneses.



La firma surcoreana se habría desecho de toda su cartera, que equivalía a un 0,7% del accionariado total de Sharp, según revelaron fuentes. De acuerdo con el precio en que la acción de Sharp cerró el miércoles, la venta de esa porción habría equivalido a una cantidad que rondaría los $us 45 millones.



Samsung invirtió en un principio unos $us 101 millones en Sharp en 2013, y en ese momento llegó a ser el quinto mayor accionista con casi un 3% de los títulos del fabricante japonés de electrónica, una parte que luego ha ido reduciendo dentro de su reorganización estratégica.



Hon Hai, que cotiza como Foxconn, acordó en febrero de este año (luego de comprar a la empresa nipona en $us 6.200 millones), invertir $us 3.480 millones en Sharp, lo que le proporciona el control del 66% de la firma.