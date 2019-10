Tribunal de La Haya falla contra China por islas

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) dio hoy la razón a Filipinas en la disputa territorial entre este país y Pekín sobre el mar de China Meridional, tras más de tres años de proceso judicial. Pekín desconoció el fallo y aseguró que es “naturalmente nulo”, por lo que crece la tensión en el sudeste asiático.



La Corte concluyó que todos los elementos de las islas Spratly, (incluidos por ejemplo Itu Aba, Thitu o la isla West York) "son legalmente rocas que no generan una zona económica exclusiva o una plataforma continental".



Según los jueces, la "línea de los nueve puntos" que China utilizaba para delinear sus reivindicaciones infringe la Convención de la ONU sobre el Derecho marítimo.



El fallo indica asimismo que China "ha violado sus obligaciones bajo la Convención de Regulaciones Internacionales para la prevención de las colisiones en el mar", y la relativa a la seguridad marítima.



También concluye que Pekín ha infringido sus obligaciones de abstenerse de agravar la disputa con Filipinas con la construcción de islas artificiales en las islas Spratly, y que en particular en la zona de Mischief Reef ha causado "un daño irreparable al ecosistema coral".



Sin embargo, en contra de lo que pedía Manila, la Corte no consideró necesario incluir una declaración que estipulara que en el futuro China debería respetar los derechos y libertades de Filipinas y cumplir sus obligaciones según la Convención aplicable.



"La raíz de las disputas que se plantean en este arbitraje no descansa en la intención de parte de China o de Filipinas de infringir los derechos legales del otro, sino más bien en una comprensión fundamentalmente diferente de sus respectivos derechos bajo la Convención en las aguas del mar de China Meridional", indica.



China lo desconoce



China consideró el fallo a favor de Filipinas de la CPA acerca de sus disputas territoriales en el mar de China Meridional como "naturalmente nulo y no vinculante" y aseguró que el país "ni lo acepta ni lo reconoce".



"En medio de un clamor popular acerca de que el tribunal no tiene jurisdicción, su decisión es naturalmente nula y sin validez", reiteró la agencia oficial Xinhua al hacerse eco de la sentencia, a favor de Filipinas tras más de tres años de proceso.



Poco después, el Ministerio de Asuntos Exteriores divulgaba en Pekín un extenso comunicado en el que afirma que "China no acepta ni reconoce" el fallo, y defiende sus "derechos históricos en el mar de China Meridional".



Según Pekín, la decisión de Filipinas de iniciar el proceso de forma "unilateral" fue "con mala fe", y argumenta que "no pretendía resolver las disputas, o mantener la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional, sino negar a China su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos".



"La puesta en marcha de este proceso de arbitraje viola la ley internacional", remarcó.