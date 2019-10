Renunció Loaiza luego de dichos sobre Evo Morales

Armando Loaiza presentó su renuncia al cargo de embajador de Bolivia ante el Vaticano, según comunicó hoy el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca. El diplomático afirmó a un medio chileno que el primer mandatario tiene un "trauma anticatólico".



Antes de su viaje a La Habana, Cuba, junto con el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores dio la noticia en Cobija, Pando, sin más detalles sobre el alejamiento de la autoridad, nombrada en abril de 2015 y que recién partió a ese destino para asumir funciones.



Dentro de la misiva, Loaiza señala que "no vale la pena en esta comunicación evocar ciertos aspectos al proceso que ha derivado, finalmente, en la toma de la decisión dimisionaria a mi cargo", quizás lo haga después.



Conoce más: Embajador afirma que Evo tiene “trauma anticatólico”



Según la misma nota, la Cancillería de Bolivia "aceptó" la dimisión del representante, que recién llegó el pasado viernes al Vaticano para presentar sus cartas credenciales y asumir las funciones como embajador nacional.



Hace un par de días, el diplomático le dijo a EL DEBER que accedió a la entrevista para hablar del tema marítimo y no sobre asuntos religiosos. Dijo que no sabía que lo estaban grabando cuando se refirió al tema vinculado entre la religión y el mandatario.



“Este señor (periodista chileno) fue a Bolivia a sabotear la llegada del papa, en Chile estaban muy nerviosos, pero no lograron nada porque el papa apoyó la causa nacional”, detalló el diplomático en entrevista con este medio.



Puedes leer: Loaiza se siente víctima de maniobra mediática



Armando Loaiza también se desempeñó como cónsul general en Chile en 1994, subsecretario de Política Bilateral del gobierno de Jaime Paz Zamora y Canciller durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.



Carta de renuncia que presentó Loaiza a la Cancillería:

,