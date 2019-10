BCB entregó terrenos al Centro Nuclear de El Alto

El Banco Central de Bolivia (BCB) cedió 15 hectáreas al ministerio de Hidrocarburos y Energía para que se instale el Centro de Investigación Nuclear en la ciudad de El Alto. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera promulgó la ley de enajenación a título gratuito de bienes.



"El presidente habló con el mandatario de Rusia (Vladimir) Putin para que este centro (sea el más grande de Sudamérica) y dijo que tendremos toda la ayuda, no habrá ningún problema, aquí tendremos tecnología Rusa y en salud tecnología Argentina", señaló la autoridad.



La pasada semana Evo Morales anticipó que "tenemos 300 millones de dólares (para el Centro de Investigación) que vengan a estudiar, investigar en El Alto que mejor avanzar hacia otros países más", sobre el arribo de una delegación rusa.



La iniciativa contará con Ciclotrón-Radiofarmacia, que mejorará el diagnóstico y tratamiento del cáncer y otras patologías; además de fortalecer los centros de radioterapia y una Planta Multipropósito de Irradiación, para contribuir a la seguridad e inocuidad alimentaria y al incremento de la productividad agroindustrial.



"Si no tenemos centro de investigación nuclear, todo el mundo nos va a rebasar (...) Los que no quieren el centro nuclear creen que el boliviano es ignorante", manifestó García Lineras frente a la oposición que existía al proyecto.