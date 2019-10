Apuesta por emprender en negocios con poco capital

Abrir un negocio propio es prácticamente el sueño de todos. A la mayoría nos gustaría dirigir nuestra propia empresa, ser nuestro propio jefe y, sobre todo, ampliar por esta vía nuestros ingresos. Se suele pensar que únicamente con capital se puede abrir una empresa.



En parte es importante, pero no tener dinero no significa que definitivamente estemos inhabilitados para abrir una compañía. ¿Cómo lograrlo??Superar el temor a emprender sin suficiente dinero es complicado. Te presentamos pasos para hacerlo.



1

De entrada emprende en el terreno que conoces

El giro que elijas para tu negocio debes de conocerlo a la perfección, esto con el propósito de que te manejes mucho mejor en el nicho y sepas cómo dirigirte en él para tener éxito. Además, cuanto más conozcas el sector en el que te encuentres, mejor uso darás al dinero que tienes destinado para impulsar tu empresa, evitando hacer gastos innecesarios que podrían terminar por afectarte.



2

No pagues rentas

Un gasto que debes ahorrar es el del pago de alquiler por espacios físicos. A menos que estés considerando abrir un negocio de comida, como un restaurante, no pagues por oficinas o locales. Apóyate en las plataformas de internet, si tu objetivo es vender productos definitivamente utiliza tu casa como el centro de operaciones de tu compañía. Visita a tus clientes siempre en sus instalaciones.



3

Reduce tu personal Trata de pagar únicamente los salarios de los trabajadores que sean esenciales y básicos para tu compañía e intenta hacer tú mismo la mayoría de las labores del día a día en la compañía. Algo que puede ser muy eficaz es el hecho de contratar personal ‘freelance’ (trabajador autónomo, por cuentapropia o trabajador independiente) dependiendo de las necesidades que se van presentando y pagar a colaboradores por proyecto.



4

Crea tu plan de negocios Uno de los pasos más importantes para tener éxito y superar el tema del escaso capital económico, ya que mientras mejor tengas definidos tus objetivos, mejores serán tus resultados. Tres preguntas clave que debes responder con tu plan de negocios son ¿por qué pusiste tu negocio?, ¿cuáles son los objetivos de tu compañía? y

¿qué metas paulatinas tendrás a futuro?.



5

Mayores ingresos, menores egresos debe ser el propósito Dado el poco capital que tienes para invertir en tu negocio, realiza evaluaciones bimestrales o trimestrales cuyo objetivo sea el ver cómo puedes aumentar tus ingresos y reducir tus egresos. Esta actividad ayudará a tu empresa a convertirse en un negocio rentable que genere los ingresos que necesitas y tenga una vida mayor a la que tienen las pymes en nuestro país.



6

Torna internet en escuela Internet es una de las plataformas que más ayudan a cumplir objetivos. Permite posicionar la empresa. Aprender más acerca del desarrollo de empresas no en una escuela, sino en la red, sitio en el que se dan consejos en sitios relevantes para ir apuntalando a la compañía.



7

Cuida el negocio soñado

Debes tener cuidado con el negocio de tu vida, ese que siempre quisiste emprender, ya que puede hacerte perder la cabeza. Será importante que evalúes los nichos en los que existe mayor posibilidad de éxito y te decantes por uno de ellos