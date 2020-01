Gobierno señala que caso Andrade ya fue cerrado

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el caso de los esposos Andrade ya fue cerrado por la justicia y que no encontró pruebas contra los acusados y por tanto dijo que el Poder Ejecutivo no está interesado en reabrir esa causa, pese a las declaraciones que están saliendo estos días.



Afirmó que las afirmaciones que realizó Filemón Escobar sobre su presencia en una reunión de cocaleros no es otra cosa que una confesión de parte y que debería hacerse ante las autoridades y no ante los medios de comunicación.



Agregó que el fiscal que trabajó en ese tiempo y que luego fue asesor principal de Manfed Reyes Villa, nunca encontró responsabilidades y no pudo probar las acusaciones que llevaron a Evo Morales ante los estrados judiciales y que por eso no merece mayor atención.



Recordó que Escobar, siempre realizó polémicas declaraciones que nunca pudo probarlas y el tiempo se encargó de desmentir sus acusaciones. Existe un proceso judicial contra el periodista Humberto Vacaflor por relacionar a Morales con el mismo caso.



Durante una entrevista radial, quien fuera parte del MAS y cercano a Evo sostuvo que "en reunión de más de 200 personas se resolvió el asesinato de los Andrade (...) De los cocaleros pues, en el trópico, en Villa Tunari, él (Evo Morales) presidió la reunión con la (dirigente) Margarita Terán, los más radicales".



Hoy se informó que el juez René Delgado determinó ingresar a la etapa preparatoria del juicio contra Humberto Vacaflor por el caso de "difamació"n al presidente Evo Morales, luego de que no se presentara este miércoles a una audiencia de conciliación. El periodista es procesado por realizar una interrogante sobre la muerte de los Andrade.