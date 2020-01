Yungas rechaza tope a la coca ideado por Chapare

La dirigencia de los productores de coca del Chapare sostiene que los Yungas de La Paz se oponen a aceptar el tope de 20.000 hectáreas como legales. Advierten división de cara al tratamiento de la ley integral para la hoja milenaria.



"Tenemos la información que nuestros hermanos de los Yungas de La Paz no estarían de acuerdo con la propuesta de las 20.000 hectáreas. Tienen un problema interno en las federaciones de los Yungas de La Paz, es por eso que les pedimos que consensúen porque no podemos jugarnos con Bolivia", dijo a Urgentebo el vicepresidente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza.



En julio pasado los cocaleros de Chapare propusieron que la nueva Ley Integral de la Hoja de Coca, que reemplazará a la vigente 1008, contemple como legales 20.000 ha en el país; el presidente Evo Morales confirmó que sería así.



La norma 1008, promulgada en 1988, reconoce como legales 12.000 hectáreas de la hoja. Durante el gobierno de Carlos Mesa se legalizó 7.000 hectáreas de coca del Chapare a través de un decreto supremo y el Estudio Integral realizado por el actual Gobierno concluyó la necesidad de 14.705 hectáreas.



Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unod, por sus siglas en inglés) reveló que en 2015 se registraron 11.299 toneladas, de 32.500, que no llegaron a mercados legales en Villa Fátima (La Paz) ni en Sacaba (Cochabamba).