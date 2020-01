Keiko Fujimori lidera la votación en Perú

Keiko Fujimori lidera, hasta el momento, la votación de los comicios presidenciales de Perú, pero muy lejos del 50% necesario para consagrarse vencedora, mientras sus inmediatos seguidores Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza se disputaban la segunda posición.



Según un conteo rápido de la empresa de sondeos Ipsos, Fujimori y Kuzcynski pasarían a la segunda vuelta el 5 de junio, tras obtener 39,2% y 22,1% respectivamente, mientras que Mendoza se alejaba con un 18,4%.



"Se amplia distancia entre el segundo y tercer puesto. Hay que esperar resultados oficiales", dijo Ipsos en su cuenta de Twitter. Centenares de personas, algunas desplazadas desde otras regiones, vestidas de naranja con la K de Keiko en el pecho, esperaban ansiosas y gritonas a que su líder les dirigiera unas palabras. "Queremos decirle a Keiko que estoy dispuesta a hacer lo que sea por ella", dijo una seguidora, casi al borde de las lágrimas.



Pero no todos están satisfechos con los resultados. El trending topic de Twitter en Perú ha sido #PrayForPeru, lamentándose por la llegada de Fujimori en primer lugar, en un país donde el voto es obligatorio.,

Cumpliendo mi deber como peruana.

Votemos con alegría y convicción por un Perú más justo, unido y reconciliado. pic.twitter.com/2iDBv5VesS— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 10 de abril de 2016 n

Habrá que esperar a los primeros resultados oficiales que se conocerán después de las 22:00 (hb) para saber, tras el escrutinio del 30% de los votos, con quién se medirá la hija del que fuera presidente de Perú entre 1990 y 2000, el autócrata Alberto Fujimori, que purga una pena de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad.



Se esperaba que el voto útil pudiera jugar a favor de PPK, que en caso de medirse con Fujimori tendría más posibilidades de ganar que Mendoza, según los sondeos.



Keiko Fujimori ya perdió en segunda vuelta en las anteriores elecciones en las que fue vencedor el presidente saliente, Ollanta Humala.

"Con ilusión y mucha calma esperaremos los resultados oficiales", comentó en su cuenta Twitter Kuzcynski.



Mientras, la cuenta del Frente Amplio aseguró que la "izquierda ha llegado para quedarse".



Batalla izquierda-derecha



En los últimos días ha habido una campaña feroz contra la candidata de izquierda, un joven congresista que se ha metido sorpresivamente en la quiniela de los presidenciables con un mensaje fresco en el que preconiza un mayor papel del Estado.



Recaba su apoyo, sobre todo, en las zonas rurales y el sector menos favorecido de la sociedad, mientras que a su rival para el segundo puesto PPK, lo apoyan las clases media-altas de Lima.,

Así fue la votación de la candidata Verónika Mendoza en Cusco https://t.co/jezqECIDms pic.twitter.com/UeFBXuV8dG 10 de abril de 2016 n

Aunque la capital es el mayor centro electoral del país con casi un tercio de los votos, hasta que no lleguen los resultados de las zonas rurales, en particular del sureste del país, donde se enclava Cusco, la tierra natal de Mendoza, las espadas permanecerán en alto.



En un país con una economía boyante en la última década, pese a la desaceleración de los tres últimos años, que ha reducido a la mitad su crecimiento (en torno al 3%), "el hartazgo no está tanto del lado económico, sino del político, por la corrupción", dice Luis Benavente, director de la encuestadora Vox Populi.



La inseguridad es una de las preocupaciones de una población que erige cada vez muros más altos y alambradas para protegerse.



Jornada



La jornada electoral, que se desarrolló con normalidad pese a los retrasos en la apertura de mesas y la masiva presencia de votantes en los colapsados colegios electorales, estuvo marcada por la sombra del ataque guerrillero de la víspera, que dejó 7 muertos, de ellos seis militares, según un nuevo balance.



Cerca de 23 millones de peruanos -de ellos casi 7 millones de jóvenes- estaban convocados a las urnas para renovar también los 130 escaños del Congreso unicameral.