Gobierno prevé para 2016 debate sobre Pacto Fiscal

No será este año y el ritmo de diálogo será lento. El Gobierno reanudará en 2016 el debate sobre Pacto Fiscal en el país hasta lograr un consenso que permita el análisis en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



"Debate y diálogo es posible y seguramente vamos a ingresar el próximo año a intensificar este debate y diálogo, que sea constructivo en base a producción. Hay que hacer que los municipios y gobernaciones produzcan más, por eso el debate y el diálogo están abiertos", afirmó.



Explicó que es posible lograr un acuerdo sobre el Pacto, pero será necesario, para que la ley se trate en el Legislativo, que estén aprobados los estatutos autonómicos, aspecto que dilatará este proceso con los gobiernos regionales.



"El debate y diálogo sobre Pacto Fiscal no tiene una fecha definida, pero la ley Marco de Autonomías dice que para poder alcanzar el acuerdo sobre Pacto Fiscal tiene que haber consenso y el consenso se busca en función de la voluntad política y no está sujeto al tiempo", explicó Siles.



El no contar con estatutos autonómicos vigentes cambiará la intensidad y la velocidad del debate, afectando en el acuerdo final sobre el Pacto Fiscal, debido a que no existen normas en base a las cuales regirse en los municipios y departamentos.



Siles recordó que hasta el momento existieron dos sesiones del Consejo Nacional de Autonomías, socializándose con las nuevas autoridades las bases de discusión que se debatieron con quienes salieron. El Gobierno asegura que cumple con la norma.