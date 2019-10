Santa Cruz es el sitio donde los bolivianos quieren vivir

Mencionar el ‘sueño cruceño’ parece un cliché copiado, pero es una realidad. Un tercio de bolivianos consultados en las cuatro ciudades del eje considera que el mejor sitio para vivir es el departamento de Santa Cruz. En este momento es el más poblado.



Cuando se hizo el Censo de Población y Vivienda, los resultados decían que 2.655.084 bolivianos vivían en esta tierra, aunque muchas voces locales aseguran que eran más y que ahora superan los tres millones.



Demetrio Pérez es un potosino que llegó hace varias décadas, cuando solo tenía un año, y optó por quedarse. A él le gusta más el clima de Cochabamba, pero remarca que, si se trata de producir, no hay duda que Santa?Cruz es el lugar. “Aquí se puede producir de todo y tener buenos resultados”, señala.



En su experiencia, los que llegan de Potosí, Chuquisaca y?Cochabamba optan por la agricultura, pero si se vuelca la mirada a los paceños y orureños, cree que prefieren el comercio, y también les va bien.



Que Santa Cruz es la tierra elegida es evidente en la entrada folclórica en honor a la Virgen del Carmen. Miles de danzarines hacen sentir su presencia con ritmos, costumbres y colores de sus regiones.



Los bolivianos que optan por Santa Cruz son de todos los estratos sociales. Renzo Abruzzese, sociólogo paceño que llegó hace siete años, entiende que eso tiene que ver con las libertades que se perciben en este departamento, donde cree que hay mayor tolerancia a la diversidad de la que hay en otros sitios, como La Paz o El?Alto.



Karel?Estrada, abogada, llegó hace cerca de una década.?Ella asegura que encontraron mayores oportunidades de empleo y de negocios en Santa?Cruz. Cree que hay factores, como el clima, que contribuyen a otra forma de vida. Su esposo, Eduardo Subieta, comunicador, no es tan optimista. Para él,?Santa?Cruz fue un lugar ideal para vivir, pero ya no por la falta de planificación, sumada a deficientes servicios e inseguridad ciudadana. “Hace 10 años no vivíamos con miedo como ahora”, señala.



Según los datos del?censo, Santa Cruz es el departamento con mayor cobertura de agua por cañería (70,6%); de energía eléctrica (87,3%) y de servicio sanitario (89,8%), lo que lo ubica como el de mayor desarrollo humano. Los datos revelan que la ciudad de La Paz fue desplazada al tercer lugar como opción preferente para vivir, con un 25,3%; antes está Cochabamba, con un 25,9%.



En criterio del municipalista Iván Arias, se debe a que, al ser sede de Gobierno y del poder, dejó de ser atractiva, porque genera mucho estrés.



No obstante, Eduardo Subieta considera que el gobierno municipal de La Paz ha logrado una modernidad que supera al cruceño y advierte que ese es uno de los factores que resta atractivo a Santa Cruz de la?Sierra.



Santa Cruz, para vacacionar

Santa Cruz también es la opción preferida para vacacionar, es el lugar que más atrae al turismo interno, de acuerdo a la consulta de Captura.

El presidente de la Cámara Hotelera, Herman López, dice que los picos del turismo interno se ven durante las vacaciones de invierno y a fin de año. Santa Cruz tiene 70 hoteles formales; 8.000 habitaciones y 12.000 camas.



Y a pesar de que los servicios y la infraestructura no son ideales para el turismo interno, los visitantes se sienten bien en la ciudad y en sus alrededores