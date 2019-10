Luis Gamarra estrena el video de murallas

El músico cruceño Luis Gamarra, que radica en Boston (EEUU), lanzó ayer el video de Murallas, el primer sencillo de su disco homónimo, que fue grabado en el estudio The Record Company.



El audiovisual, dirigido por el realizador estadounidense Teodor Karakolev, fue filmado en un estudio de grabación y en un restaurante en Providence Rhode Island), con la participación de 15 personas, entre músicos, actores y extras. La grabación demandó 20 horas de trabajo, distribuidas en dos días.



“Cuenta dos historias: una de un joven que sueña con ser cantante pero cuenta con el apoyo de sus padres, y otra de una bailarina que se desempeña como mesera y que cree que no vale lo suficiente porque es maltratada en el trabajo. Es el video más producido que he hecho hasta ahora”, aseguró Gamarra, que se forma como músico en el Berklee College of Music.



El clip ya está disponible en las redes sociales y en el canal de YouTube del llamado ‘Justin Timberlake’ boliviano